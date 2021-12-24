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搖滾樂為何沒落？給企業這項啟示

編譯湯淑君／綜合外電
曾幾何時，西洋搖滾樂團大行其道，「槍與玫瑰」是代表團體之一。 美聯社
曾幾何時，西洋搖滾樂團大行其道，「槍與玫瑰」是代表團體之一。 美聯社

曾幾何時，西洋搖滾樂團大行其道，舉凡齊柏林飛船（Led Zeppelin）、綠洲合唱團（Oasis）、槍與玫瑰（Guns N' Roses）等，都吸引一大票樂迷，現場演唱會萬人簇擁爭相朝聖的場面令人咋舌，堪稱戰後時代唯一能與電影媲美的大眾文化形式。

如今情況已改觀。尼爾森（Nielsen）年度報告顯示，嘻哈（ hip-hop）和節奏藍調（R&B）已在2017年超越搖滾樂，成為美國最主流的音樂類型。而2021年Spotify音樂串流人氣排行榜冠軍不是樂團，而是獨唱歌手，通常表演時也不彈吉他。

為什麼風光多時的搖滾樂團如今盛況不再？雖說凡事盛極必衰，曾經紅極一時的爵士樂、英國人無須刻意學習也能隨口朗誦的詩，不也從絢爛化為平淡？就連小說作為一種文類，也正逐漸流失讀者。所有熱門的思潮、習慣做法、企業乃至於個人，都免不了這種命運。

那麼，目前根基穩固的產業，能從搖滾樂團日漸式微領悟出什麼道理？

倫敦金融時報（FT）評論指出，關於搖滾樂團人氣為何由盛轉衰，有多種解釋，但似乎都無法完全令人信服。

從供應面來說，「缺乏創新」是一大因素；更有說服力的說法是財力門檻問題，現在每台筆電都可充當錄音室了。

從需求面來看，問題在於音樂品味會隨時代改變（這也保留搖滾樂有朝一日可能再度爆紅的可能性），而且這種音樂類型已相當「高齡」，難以吸引正處於叛逆期的年輕聽眾，他們可能認為搖滾樂是父母、甚至祖父母聽的玩意。同理，預計到2040年，嘻哈饒舌歌也將面臨類似的生存危機。

金融時報專欄作家甘內許（Janan Ganesh）另有一套解釋：誠如法國足球教練溫格（Arsène Wenger）快退休時所言，年輕球迷追隨的不是球隊，而是球星。葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）擁有3.79億個Instagram粉絲，比他曾效命的三支球隊曼聯（Manchester United）、尤文圖斯（Juventus）和皇家馬德里（Real Madrid）的IG追隨者統統加起來還要多。

從一般民眾生活來看，在政黨影響力日益減弱的同時，一些有群眾魅力的人物成為個人崇拜、效忠的偶像，例如美國前總統川普和英國首相強生。在商界，代表人物包括蘋果已故創辦人喬布斯（Steve Jobs），和現在當紅的電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。民眾對他們崇拜之熱情，遠遠超越對其所屬政黨和公司的向心。

甘內許解釋，民眾需要一個抒發情感的出口，一位能引起他們共鳴的個人，而不是一個機構。因此，相較於單飛藝人，樂團可能讓年輕世代覺得缺乏人情味，何況樂團成員可能三不五時就換人。

到頭來，搖滾樂團沒落的事實，似乎比沒落的原因重要。目睹昔日紅透半邊天的事物由盛而衰而亡，甚至難以解釋何以致此，豈不令人警惕？對企業來說，這或許意味著，即使沒犯什麼大錯，若抓不住年輕世代的心，昔日產業巨人仍可能在時代變遷的洪流中慘遭淘汰。

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