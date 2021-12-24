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聖誕老人行情來了 美股看漲

財經新聞組／綜合報導
聖誕老人行情在望，美股可望走升。（歐新社）
聖誕老人行情在望，美股可望走升。（歐新社）

經過一段時間的動盪後，接下來一周可望迎來傳統的聖誕老人行情(Santa Claus rally)。

在上周出現大跌並延續至20日後，本周美股走升。史坦普500指數回升，12月至今上漲約3.5%。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「我們該擔心的12月所有事情都已過去。」「現在我們知道聯準會(Fed)將要做什麼；也知道新的變種病毒傳播得更快，但並不那麼危險；同時還知道，重建美好未來的立法會拖到2022年。因此，在今年結束時，美股其實沒有太多阻止上漲的因素。」

歷史顯示股市年底通常表現亮麗。根據《股票交易員年鑑》，聖誕老人行情、通常是指今年最後5個交易日和新年前2個交易日，股市通常會上漲。自1928年以來，史指在這段時間有近79%的機率走升，平均漲幅約1.7%。

此外，當全年表現強勁時，這種動能歷史更會一路延伸至年底。史指今年上漲約25%。

根據美國商銀的分析，當史指已經出現如此強勁的漲幅時，最後6個交易日往往會上揚。自1980年以來，史指在年底這段時間上漲20%以上的次數有10次，其中有9年的最後6天都是上漲。

霍根說，「今年是1987年以來第4個最艱難的12月。史指的平均每日波動率為1.1%」之前波動較大的3個12月分別在2000年、2008年和2018年。

他表示，今年最後一周交易量通常會比正常情況低20%至30%，「因為交易量低，在市場選擇漲跌時，通常幅度會很大。」

Bespoke Investment Group聯合創始人希奇(Paul Hickey)表示，本周omicron變種病毒的利多消息是扭轉美股下跌的催化劑。研究顯示omicron比其他變種病毒更溫和。

他說，「隨著1月將至，股市將自我定位。」他表示，投資人將開始轉向觀察接下來的財報季，目前似乎還不會過度樂觀，這代表可能存在意外的上行空間。

變種病毒 美股 投資

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