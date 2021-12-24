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交車能否達標 明年電動車看點

財經新聞組／綜合報導

如果2021年是電動車股價大漲之年，那麼2022年就是重返現實的一年，這是多數投資人的看法。

今年資金湧入Rivian和Lucid Motors，對這兩家電動車公司的估值達到1500億元。但兩家公司都沒有賺錢，而且才剛剛開始交車。

其他幾家美國電動車製造商，包括Canoo、Lordstown Motors和Fisker，過去一年多以極低估值上市，並承諾在2022年或2023年開始交車。

唯一真正有實際業務的公司是特斯拉，其市值上月達到1.2兆元的高點，然後下滑約19%。除它推出的4款車型之外，偏好電動車的買家也有其他選擇，包括雪佛蘭Bolt、日產Leaf、福特野馬Mach-E、Mini Cooper SE和保時捷Taycan，車價從大約2萬7000元到超過15萬元不等。

由於特斯拉備受歡迎，投資人看好從2022年開始，更多電動車公司將在技術和時尚設計之外，更著力於最常失敗之處—大量生產。為了實現這個目標，它們必須面對供應鏈中斷、勞動力市場挑戰、通膨壓力、日益激烈的競爭以及資本成本上升的可能性。

Drake Star Partners電動車專業科技投資人戈隆布(Vitaly Golomb)表示：「問題將是誰會先開始生產，並能夠將潮流和對品牌的投資轉化為交車和客戶滿意度。」「這真的是下個階段的重點。」

上IPO的Rivian截至12月15日已收到7萬1000輛卡車和R1S SUV的訂單。第3季賣出11輛車，收入100萬元，並表示預計今年生產目標將比原訂的1200輛「少幾百輛」。它最近一季虧損12.3億元，數字雖可觀，但它靠IPO籌集137億元，還能承受。目前其市值達870億元。

正進軍電動房車市場的Lucid於7月經由SPAC上市，估值接近640億元。截至9月全年收入僅有71.9萬美元，並於10月30日正式開始交車。前3季虧損15億元，目前擁有約13億元的訂單和48億元現金。

電動車 投資 特斯拉

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