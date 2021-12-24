高收益債ETF 專家看好

最安全的投資 在2021年出現變化。雖然黃金和白銀在2020年上漲，但今年以來表現為負值。相反地，加密貨幣和房地產反而取代它們成為最大贏家。

但對於2022年，Tocqueville Asset Management投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)將固定收益市場視為最佳避風港，「一般而言，高收益債券 市場通常不是最安全的投資。」「但現在信貸已不是問題，美國消費者和美國企業相當健康。」

他表示，在這些條件下支持高收益債券是合理的，但投資人還是應該要精挑細選。

佩特里茲建議，利率上升和通膨可能會讓長期債券風險偏高，而應考慮短期債券，「像是SHYG，它的收益率接近5%。」他指的是iShares 0-5年高收益公司債券ETF，「它在當今的環境中很有吸引力。」

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)對固定收益交易更為謹慎。他認為現在說通膨會持續下去還為時過早。

他表示：「隨著實際收益率繼續為負值，風險溢價並沒有得到太多回報。」

相反地，戈登提出投資期權策略，可以彌補固定收益領域收益率不足的問題，「建議買進SPY，也就是SPDR S&P 500 ETF，但增加看跌期權部位以對沖下跌風險，並加碼看漲期權。」

他表示，這讓投資人可以在一定的保護傘下搭上這一波美股 上漲風潮。

由於omicron病例增加和通膨擔憂，美股在即將結束的今年走勢中經歷了坎坷。最新研究顯示這種新冠變病毒的住院風險較低，美股在過去幾天大幅反彈。