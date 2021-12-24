新屋銷售年減14% 遠低預期

美國人口普查局統計，11月新屋銷售額較上年同期減少14%，遠低於分析師預期，而10月銷售數字被下修至疫情來最低水平。雖然銷售放緩和房貸利率上升，但11月新屋中位價比2020年11月上漲近19%，原因是二手市場房源很少，更因為建商材料成本上漲，只能轉嫁給買家。

首申失業金 人數 維持不變

勞工部表示，截至12月18日周初請失業金人數經季節調整後維持20.5萬人不變。本月初，索賠額降至 1969 年的最低水平。持續申領福利人數減少8000人至185.9萬人，為2020年3月中旬以來最低水平。

核心PCE增4.7% 33年新高

商務部 報告，11月個人消費支出(PCE)增加0.6%，經通膨調整後，維持與10月相同的成長0.7%。剔除波動較大的食品和能源成分的核心PCE物價指數在10月出現類似漲幅後上漲0.5%，較上年同月上漲4.7%，為1989年2月來最大增幅。

GDP年增率 Q4估7.2%

商務部發表第4季最新成長預測，預計年增率高達7.2%。第3季經濟成長2.3%。《路透》對經濟學者調查顯示，預計今年全年將成長5.6%，將是1984年以來最快增速。2020年美國經濟收縮3.4%。

評論Web3 多爾西推特 遭封鎖

推特共同創辦人多爾西(Jack Dorsey)的推特帳號被著名風險投資人安德森(Marc Andreessen)封鎖，因多爾西之前對風投業提出批評，並對安德森共同創立的Andreessen Horowitz點名評論，尤其是本周針對Web3表達觀點，認為Web3將由像安德森這種富有的風投客擁有，而非「全民」。

Crocs多元化 併Hey Dude

Crocs宣布以25億元現金和股票交易收購私人控股鞋類品牌Hey Dude，該交易預計將於明年第1季完成，可立即增加收入和獲利成長。但Crocs股價下跌11.63%，為去年4月來最糟單日走勢。CEO里斯(Andrew Rees)表示，收購Hey Dude品牌可擴展業務到新地區，並可將其鞋類產品系列在其最知名的橡膠底鞋款之外更加擴充，同時仍然保有舒適性的優勢。