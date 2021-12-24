我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

財經簡訊

財經新聞組／整理

新屋銷售年減14% 遠低預期

美國人口普查局統計，11月新屋銷售額較上年同期減少14%，遠低於分析師預期，而10月銷售數字被下修至疫情來最低水平。雖然銷售放緩和房貸利率上升，但11月新屋中位價比2020年11月上漲近19%，原因是二手市場房源很少，更因為建商材料成本上漲，只能轉嫁給買家。

首申失業金人數 維持不變

勞工部表示，截至12月18日周初請失業金人數經季節調整後維持20.5萬人不變。本月初，索賠額降至 1969 年的最低水平。持續申領福利人數減少8000人至185.9萬人，為2020年3月中旬以來最低水平。

核心PCE增4.7% 33年新高

商務部報告，11月個人消費支出(PCE)增加0.6%，經通膨調整後，維持與10月相同的成長0.7%。剔除波動較大的食品和能源成分的核心PCE物價指數在10月出現類似漲幅後上漲0.5%，較上年同月上漲4.7%，為1989年2月來最大增幅。

GDP年增率 Q4估7.2%

商務部發表第4季最新成長預測，預計年增率高達7.2%。第3季經濟成長2.3%。《路透》對經濟學者調查顯示，預計今年全年將成長5.6%，將是1984年以來最快增速。2020年美國經濟收縮3.4%。

評論Web3 多爾西推特遭封鎖

推特共同創辦人多爾西(Jack Dorsey)的推特帳號被著名風險投資人安德森(Marc Andreessen)封鎖，因多爾西之前對風投業提出批評，並對安德森共同創立的Andreessen Horowitz點名評論，尤其是本周針對Web3表達觀點，認為Web3將由像安德森這種富有的風投客擁有，而非「全民」。

Crocs多元化 併Hey Dude

Crocs宣布以25億元現金和股票交易收購私人控股鞋類品牌Hey Dude，該交易預計將於明年第1季完成，可立即增加收入和獲利成長。但Crocs股價下跌11.63%，為去年4月來最糟單日走勢。CEO里斯(Andrew Rees)表示，收購Hey Dude品牌可擴展業務到新地區，並可將其鞋類產品系列在其最知名的橡膠底鞋款之外更加擴充，同時仍然保有舒適性的優勢。

推特 商務部 失業金

上一則

歐洲能源警報 威脅經濟復甦

下一則

高收益債ETF 專家看好

延伸閱讀

什麼是Web3？馬斯克、多爾西看法大不同

什麼是Web3？馬斯克、多爾西看法大不同
娛樂／世界第一美少年：拍片毀我一生

娛樂／世界第一美少年：拍片毀我一生
分身乏術? 推特執行長交棒

分身乏術? 推特執行長交棒
瑞典首位女總理選上當天下台 一周內重選她又當選

瑞典首位女總理選上當天下台 一周內重選她又當選

熱門新聞

圖：pixabay

買大型家電 4時機撿便宜

2021-12-20 13:28
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
美國聯準會（Fed）15日公布貨幣決策，給Fed主席鮑爾兩周前明示「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章。路透

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

2021-12-16 07:44
明年全球金融市場不確定性高。(本報系資料庫)

金融時報：2022年盯緊4隻灰犀牛

2021-12-19 15:40
由於擔憂貨幣政策收緊和疫情持續，美股在17日大幅波動，再次承壓，道瓊工業平均指數下跌532.2點。美聯社

四巫日波動性高 道指大跌532點

2021-12-17 16:38
由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。美聯社

科技股陷掙扎 那指大跌385點

2021-12-16 16:51

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天