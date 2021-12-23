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Omicron陰影下 2022美國經濟情勢如高空走鋼索

編譯湯淑君／綜合外電
新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，恐衝擊脆弱的經濟復甦，經濟學家預料2022年美國經濟情勢有如高空走鋼索，需要消費者、企業和決策當局巧妙的重新平衡。圖／路透
新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，恐衝擊脆弱的經濟復甦，經濟學家預料2022年美國經濟情勢有如高空走鋼索，需要消費者、企業和決策當局巧妙的重新平衡。圖／路透

自新冠肺炎疫情蔓延全世界以來，全球經濟已歷經兩個階段，先是重重摔落，緊接著又強勁反彈。如今變種病毒Omicron來勢洶洶、恐衝擊脆弱的復甦，2022年經濟展望會是如何？

巴隆周刊（Barron's）報導，牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）指出，在新冠危機第一階段，全球經濟景氣突然急凍，這情景通常只發生在戰爭期間。到第二階段，在政府強力財政刺激下，美國經濟猛烈反彈，實質國內生產毛額（GDP）從2020年初萎縮10%，短短一年內就彈升到超出疫前水準。

那麼，第三階段會是什麼情況？達科說，可確定的是，2022年經濟走勢絕不是前兩階段的翻版，而是一種脆弱的重新平衡。他比喻說，有如幼兒試著在玻璃杯緣平放一支湯匙，一邊推得太遠，湯匙就可能滑落杯裡；另一邊推太遠，就會掉出杯外。這便是2022年經濟情勢予人的感受。

達科解釋，未來一年，消費者必須在疫情不確定性瀰漫和物價高漲的環境中，設法自我調適；企業領導人必須在供應吃緊與最終需求不明之間，設法取得平衡；美國聯準會（Fed）決策官員必須重新校正貨幣政策，同時兼顧通膨居高不下的顧慮，並觀望國會議員力促推出更多財政刺激的發展。

由此可見，「穩定性」是2022年稀缺之物。

達科預測，2022年，工資待遇改善和家庭財務更健全，應可撐起的消費者支出。此然而，公衛威脅未消和「新冠疲乏」，將持續打擊信心和支出意願，尤其是在冬季時節。物價走高和供應鏈問題揮之不去，也將侵蝕購買力，並限縮經濟成長空間。

萬眾矚目的是，Fed將如何重新平衡貨幣政策？達科認為，Fed主席鮑爾的處境好比高空走鋼索。

Fed在本月決策會議上立場「轉鷹」，回應通膨持續勁升的顧慮。「轉鷹」是為重新調整Fed政策步伐，好讓2022年有收緊政策的選擇餘裕。但Fed的水晶球也是脆弱易碎的，重新調整政策立場不無風險。Fed已採納勞力供給受限是結構性、或至少是短期難解的問題，因而調整「充分就業」目標以合理化政策立場趨緊。儘管在Fed「轉鷹」後，金融情勢並未過度緊縮，Fed仍須小心提防疫情威脅惡化，並且避免貨幣政策煞車踩得太急太猛掀起市場動盪。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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