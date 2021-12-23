彭博：美FTC對亞馬遜雲端業務展開反托辣斯調查

彭博資訊報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）開展對亞馬遜雲端運算業務Amazon Web Services （AWS）的反托辣斯調查。 美聯社

彭博資訊周三（22日）引述匿名知情人士報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）正在推動對亞馬遜 （Amazon ）雲端 運算業務的反托辣斯調查。

亞馬遜股價周三在彭博的報導刊出後一度下跌1%，收盤則是小漲0.36%，收每股3,420.74美元。

彭博說，FTC主席麗娜汗（Lina Khan）一直都是亞馬遜的批評者，她推動前任主席在前幾年就展開的調查。消息人士透露，FTC調查人員已經在過去幾個月聯絡數家相關公司，蒐集關於亞馬遜雲端事業Amazon Web Services（AWS）的競爭資料。

亞馬遜160億美元的雲端事業，是為公司帶進最大獲利的金雞母。FTC可能關切的焦點在於，亞馬遜是否有動機歧視、懲罰與其他雲端服務供應商合作的軟體公司，獨厚獨家與自己合作的公司。

亞馬遜今年6月向FTC請願，尋求麗娜汗迴避任何針對亞馬遜的反托辣斯裁決，理由是她在擔任哥倫比亞大學法學院教授時，對亞馬遜的批評歷史，顯示她會有偏頗立場。

根據調研公司顧能（Gartner）的估計，亞馬遜的AWS占2020年雲端運算市場的41%，市占率第一。第二名是微軟的Azure，占比20%。