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試劑不足 衝擊假期搭機出遊

財經新聞組／綜合報導
試劑不足正成為影響假期搭機出遊的另一項因素。（路透）
試劑不足正成為影響假期搭機出遊的另一項因素。（路透）

旅客在進行假期旅遊前必須進行新冠病毒測試，他們排著長龍、花更長時間等待結果。

紐約一些即時篩檢站22日人龍排到街上。藥店的家庭測試劑售罄；Walgreens限制家庭測試每人只能買4支；CVS Health則是限售每人6支。

XpresCheck母公司XpresSpa CEO薩茲曼(Doug Satzman)表示，它店內測試劑還沒賣光，但在特定時段預約檢測已達上限。

白宮表示，從1月開始，政府將採購5億支新冠病毒測試劑，人們可以免費網購。但測試劑不足已經對假期出遊造成衝擊。

Environmental Defense Fund經濟學者兼項目經理格魯斯曼(Britt Groosman)取消全家前往比利時和英國看望親戚的聖誕假期，因為omicron變種病毒猖獗且難以獲得測試結果。

她18日自已進行PCR測試，到22日仍未收到結果。她說，美國航空告訴她，航空公司會保留她4000元的4張機票額度。

Omicron已迅速成為篩檢病例的主要目標。即使其傳染性高，但大多數旅客仍堅持搭機出遊。

美國運輸安全管理局(TSA)22日篩檢了198萬人，中斷連續5天每天篩檢超過200萬人次的紀錄，為感恩節來最長。聯合航空和達美航空預計將在年終假期期間迎來疫情以來最繁忙的日子，但仍低於2019年水平。

達美航空表示，預計從12月17日到1月3日將運送780萬名乘客，較疫情前減少約16%，但這是危機爆發以來最繁忙的日子。

聯航上周表示，預計在12月16日至1月3日期間每天運送42萬名乘客，高於感恩節期間的40萬人次，但較2年前減少約13%。

聯航CEO柯比(Scott Kirby)表示，國際線可能受影響最大。自上月底首次發現omicron變種病毒後，旅行限制出現快速變化。從本月開始，接種疫苗的公民和遊客都需要在搭機前出示24小時內的新冠病毒檢測陰性報告。

篩檢 變種病毒 檢測

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