馬斯克：我的財富透明 報稅很簡單

在回應對其財富和納稅的政治面攻擊時，馬斯克 表示，他的財富「並不是什麼深奧的祕密」，而且他報稅非常簡單，可以「幾個小時內」就自行完成。

在接受保守網站The Babylon Bee訪問時，這位世界首富表示，他超過2450億元的財富完全透明，並沒有藏在任何離岸帳戶或特殊稅收工具中以降低他的應稅金額。

本月稍早，參議員華倫(Elizabeth Warren)推文表示，馬斯克「靠別人繳稅」，因為他2018年沒有繳納聯邦所得稅。對此馬斯克解釋，這是因為他2017年溢繳稅額所致。

預計馬斯克將支付的稅額可能是美國史上最大個人金額，聯邦和加州的得稅估計將超過110億元。他必須繳納稅款才能獲得超過230億元的報酬，這些報酬以股票 期權形式支付，將在2022年8月到期。

馬斯克11月在推特上對粉絲進行民調，詢問是否應該出售他所持10%特斯拉 股份。結果獲得粉絲支持，之後他說「已賣出夠多的股票，達到10%左右，還有些期權行使。」

向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新文件顯示，馬斯克仍有至少300萬股等待出售，以達到其1700萬持股10%的目標。到明年8月還有近400萬股股票期權要行使，代表他仍必須申報售股，在未來幾個月出售或行使更多股票和期權。

馬斯克承認，為報酬繳稅是本季售股的「部分原因」。早在推特民調前，他已在9月預先安排好報稅收相關售股計畫，「不僅如此」，他還出售更多股票以達到10%的門檻。

馬斯克說，他的巨額財富和低稅收用簡單的數學就能計算：的財富來自特斯拉和Space-X的持有股份，這些股份「經過極端痛苦和困難才得到」。

他說，即使是今天，他的財富也幾乎完全與特斯拉和Space-X連動，「如果特斯拉破產，我也會立即破產。」