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美股最錢線／專家：開拓、AT&T將反彈

財經新聞組／綜合報導

Chantico全球CEO、Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，有支股票較52周高點下跌近20%，正準備進行更大的反彈。

她說，「全球經濟的需求和反彈不會消失」，尤其是金屬和礦業股，在拜登總統的「重建美好未來」法案受挫後，金屬和礦業股急劇下跌。但隨著新冠病毒檢測和治療的改善，經濟逐步重新開放將可繼續推動對金屬和礦物的需求，因為過渡至潔淨能源重新成為焦點。

桑契斯說，「這進一步推動了對實際設備的需求，也就是在地面挖掘，這就讓人想到開拓重工。」「這支高股利的個股已跌得夠深，即使2022年需求不再增加，也可能趨於穩定。」「開拓重工其實是支被低估的小珍寶，它將繼續提高股利並度過景氣循環。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)則表示，另一個大輪轉可能會推動某支史坦普500指數成份股上漲。

他表示，AT&T股價較52周高點下跌近28%，未來可能受惠5G擴張，以7倍的遠期本益比計算相對便宜，而且它的股息殖利率達8.5%。

馬利說，「從基本面來看，它最被看好的理由是正在削減巨額債務。」「一年前，每個人都認為它正處巨大的公司債券泡沫中，而現在泡沫更大了。但它可能暫時不會破裂，但AT&T正在削減債務卻是十分重要。」

他補充說，雖然AT&T在最近評級被調升後的走勢圖上看來略微超買，但其平滑異同移動平均線指標(MACD)卻釋出一個正向訊號；MACD是預測趨勢變化的動量指標。

馬利說，「它的MACD即將出現正向交叉。這代表它的走勢不僅是短期的，而且可能是中期的，並可能在明年初出現一波真正不錯的行情。」

AT&T 殖利率 拜登

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