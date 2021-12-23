利率雖降 房貸申請量小跌

根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)經季節性調整後指數，上周房貸申請總量基本沒有變化，較前周下降0.6%。符合貸款條件的30年期固定利率房貸平均合約利率從3.30%降至3.27%；自付款20%的貸款，積分從0.39增至0.41。房貸再融資申請較前周增加2%，但同比下降42%。

二手屋銷售 11月增1.9%

根據全美房地產經紀人協會(NAR)經季節性調整後的數據，11月二手屋銷售量較10月增加1.9%至646萬套。銷售額較去年11月下降2.0%。截至11月底有111萬套待售房屋，年減13%；以目前銷售速度計算，代表有2.1個月的供應量。銷售中位數價格為35萬3900元；年增13.9%。

蜘蛛人票房破10億 今年唯一

《蜘蛛人：無家日》已經打破全美票房記錄，正邁向近兩年其他電影 未能達成的壯舉：全球票房收入達到10億元。根據索尼統計，上映不到一周，這部最新漫威宇宙電影全球票房突破7.513億元，成為2021年票房第三高的電影。但考慮到疫情因素，其他電影恐難望其項背。

亞馬遜 史坦頓島勞工 申設工會

紐約史坦頓島一個亞馬遜倉庫勞工組織已向國家勞工關係委員會(NLRB)重新提交一份成立工會請願書。該組織被稱為亞馬遜工會，於10月下旬曾首度提交工會投票請求，並獲得2000多名員工簽名支持。但上月NLRB認為他們需要獲得更廣泛的支持來推動投票，請願書被撤回。

USHG顧客員工 需打補強劑

在紐約餐飲業舉足輕重的Union Square Hospitality Group負責人邁爾(Danny Meyer)表示，它將自明年1月中起開始要求餐廳顧客出示已接受新冠補強劑證明，才能在室內用餐。而該公司正職員工和新進員工也必須在30日內接種補強劑，22日起立即生效。

英縮短隔離期 星停售免檢機票

只要連續兩天檢測呈現陰性結果，英國政府將入境強制自我隔離期從10天縮短至7天。新加坡衛生部22日發表聲明，將凍結銷售免檢旅遊的新機票，以限制接觸進口omicron病例。暫停將從23日展開，一直持續到1月20日，規定適用於入境的航班和巴士。已依規定接種疫苗旅客仍可免受隔離。