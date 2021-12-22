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中企赴美上市潮急凍 交易所把目標轉向東亞、印度企業

編譯林奕榮／綜合外電
中企赴美IPO降溫，證交所開始招攬印度、印尼等其他亞洲國家的企業到美國上市。 路透
中企赴美IPO降溫，證交所開始招攬印度、印尼等其他亞洲國家的企業到美國上市。 路透

美國證券交易所正招攬東亞、印度等其他亞洲地區的企業赴美上市，因中國企業赴美掛牌熱潮驟然降溫。

倫敦金融時報（FT）報導，中國以外的亞洲企業，多數並未在美國上市，但美中緊張關係升溫，導致中企赴美上市案驟減，衝擊紐約證交所（NYSE）和那斯達克（Nasdaq）等交易所的營收，讓這些交易所把目標轉向這些亞洲公司。

那斯達克亞太區主席麥庫伊（Bob McCooey）說：「我們認為，整個亞太區（赴美）首次公開發行股票（IPO）的時機已經成熟。與一年前相比，目前準備到美國IPO的公司，已經從幾家增加為數十家。亞太地區可能逐漸成為業務的重要來源，與中國最近的重要性相當。」

中企赴美IPO的前景，過去幾個月來轉趨黯淡，原因是雙方對於敏感資料的分享出現歧見，以及北京打壓中國幾家規模最龐大的民營企業。

保險業者富衛集團（FWD）鑑於美中兩國監管機構干預的風險，本周決定取消赴美上市計畫。中國的叫車平台滴滴出行五個月前完成今年規模最大的IPO案，在紐約證交所掛牌，但本月稍早宣布將從紐約證交所下市。

2021年中企赴美IPO的數量，高於亞太其他地區公司過去十年的IPO案總數，因此，招攬其他亞洲公司到美國上市將是一項艱鉅挑戰

印尼和印度被美國的證交所高管視為機會最多的地區，因為這兩國的人口龐大，極具成長潛力；此外，越南和馬來西亞企業赴美上市的數量預期也將增多。

那斯達克 印度 營收

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