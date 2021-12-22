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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

連跌3日後反彈 道指大漲560點

財經新聞組／綜合報導

在擔心omicron變種病毒快速傳播、導致主要股指連跌3天後，美股大幅反彈。

道瓊工業平均指數上漲560.54點或1.6%至3萬5492.70點，受惠於Nike和波音的上漲。史坦普500指數上漲81.21點或1.78%至4649.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲360.14點或2.4%至1萬5341.09點。小型股羅素2000指數上漲2.4%，為7月來最佳單日走勢。

航空公司、郵輪公司和娛樂股等重新開放類股出現一些紓壓式買盤。達美航空上漲5.91%，聯合航空上漲6.89%，嘉年華上漲8.73%。拉斯維加斯金沙集團飆升8.4%，波音上漲5.86%。

美光飆升10.54%，這家記憶晶片製造商公布上季獲利遠優於預期，並提出看漲的財測。NXP Semiconductors和Advanced Micro Devices分別上漲3.09%和6.22%。

雖然供應鏈壓力持續，Nike仍上漲6.2%，這家運動鞋製造商財報獲利和銷售額都超出分析師的預期。Gap、Dick's Sporting Goods和梅西百貨等其他零售商也都上漲。

10年期美國國債殖利率反彈至接近1.5%。之前對Omicron變種病毒導致復甦放緩的擔憂，在上周拖累跌至1.36%。油價反彈2.5%至每桶70元以上，刺激Devon Energy、ConocoPhillps和Chevron等能源股反彈。

指數 變種病毒 殖利率

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