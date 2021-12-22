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近日大跌 預示觸底反彈在即

財經新聞組／綜合報導

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)認為，股市正出現一個關鍵指標，可能預測指數將觸底反彈。

在12月3日觸及「高強度低點」之後，沃德認為大盤拋售壓力正在緩解。他以「高強度低點」形容為大多數股票下跌且Cboe波動率指數(VIX)急升的時間點。

他說，「更最重要的是，讓人感到鼓舞的是，在期權市場中的情緒指標看空相對看多的比率，正顯示出自2020年11月以來最悲觀的數字。」

沃德表示，「這的確代表了相對反彈的火力，對未來一年創造新高展現出十分樂觀的展望。」

然而，沃德也表示，反彈的質量很重要，並補充說，如果史坦普500指數觸及波段高點，但只有不到60%的紐約證券交易所(NYSE)股票站在200日移動均線上方，這種「破壞性」令人擔憂。

他說，「從歷史上看，這是一個很好的市場觸頂訊號。」「不過還好到現在還沒出現。」

另一位交易員也在美股突然低迷中看到機會。

Rockefeller Capital Management旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示：「目前市面上仍有很多估值合理的個股，因為大部分波動都來自高漲的成長股。」

他表示，這種對新冠變種病毒omicron風險和聯準會(Fed)政策不確定性的「膝蓋反射」反應「已讓科技、銀行、能源和醫療保健股票的估值「正常化」。

巴皮斯說：「假設omicron變種病毒繼續沿著它現有道路前進，並且Fed沒有對利率採取任何意外行動，這肯定會是個極佳的買進機會。」「但坦白說，股市目前為止上漲如此之快，無論如何都會出現回跌。」

股票 指數 變種病毒

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