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新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

財經簡訊

財經新聞組／整理

麥當勞得來速科技轉售萬事達卡

麥當勞將把大約3年前收購的一家科技公司轉售給萬事達卡，具體金額並未公開。麥當勞於2019年收購了專注於個性化和決策邏輯技術的Dynamic Yield，以讓得來速更趨個性化。這是麥當勞20年來最大的一筆交易。熟悉內情人士透露，交易價值超過3億元。

Rite Aid計畫關閉63家門市

連鎖藥店Rite Aid宣布計畫關閉至少63家門市，同時重新評估其所需的門市數量。該公司表示，關門是自我重整的一部分，並預計未來幾個月內會有更多店面關閉。目標是降低成本、提高獲利能力並擁有「健康的基礎」。關閉63家門市估計可增加獲利2500萬元。

Nikola支付SEC 1.25億元和解

電動卡車製造商Nikola同意向美國證券交易委員會(SEC)支付1.25億元，以和解遭控在產品、技術能力和業務前景方面誤導投資人的訴訟。SEC表示，這件處罰案希望能對所有想與特殊目的收購公司(SPAC) 合併上市的公司發出警告。希望募集公共資本的公司，其聲明必須是真實的。

加州指控沃爾瑪非法傾倒垃圾

加州檢察官20日指控零售巨頭沃爾瑪每年向加州垃圾填埋場非法傾倒超過100萬個電池、殺蟲劑和其他產品的氣霧罐、有毒清潔用品、電子廢物、乳膠漆和其他危險廢物，這種作法「不合公義」。2010年時加州也曾處理類似案例，當時沃爾瑪支付2500萬元罰款。

特勤局指近千億元紓困金遭竊

美國特勤局表示，犯罪分子已竊取近1000億元的疫情救助資金。這些遭竊的資金被欺詐者從小企業管理局的薪資保護計畫、經濟傷害災難貸款計畫和另一個為全國發放失業援助基金而設立的計畫中挪用。截至目前為止已追回超過23億元，逮捕100多名嫌疑人。

部分演出取消 但百老匯不封館

全國戲劇業貿易協會百老匯聯盟主席聖馬丁(Charlotte St. Martin)說，即使出現一系列演出取消，並且至少有2部作品已停演，但百老匯不會封館。21日有9場演出被延後，包括《獅子王》、《致埃文漢森》(Dear Evan Hansen)、《無比驕傲》(Ain’t Too Proud)和《冥界》(Hadestown)。

加州 麥當勞 百老匯

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由於擔憂貨幣政策收緊和疫情持續，美股在17日大幅波動，再次承壓，道瓊工業平均指數下跌532.2點。美聯社

四巫日波動性高 道指大跌532點

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由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。美聯社

科技股陷掙扎 那指大跌385點

2021-12-16 16:51

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