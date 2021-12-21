我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FDA核准第二款抗新冠口服藥

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

研究：女醫職涯收入 少男性200萬

財經新聞組／綜合報導
Photo by National Cancer Institute on Unsplash.com
Photo by National Cancer Institute on Unsplash.com

一項最新研究顯示，女性醫師的薪資明顯低於男性，以40年職涯計算，薪資差距至少達到200萬元。

紐約時報》報導，該研究引用2014年至2019年間收集全美8萬多名醫生的數據。這是第一宗量化性別薪酬差距長期影響的分析。

該研究主要作者、RAND Corporation健康經濟學者威利(Christopher Whaley)博士說：「醫生是經過高度訓練的專業人員，但男女間薪酬差距仍很巨大。」「對患者和整體醫保系統來說，這種現象尤其令人擔憂。」

研究人員表示，加劇這種性別薪酬差距的許多問題與其他產業一樣：招聘歧視、性別偏見和缺乏薪酬透明度等。

然而，該研究的作者之一甘古利(Ishani Ganguli)博士說，醫界存在一些特定的挑戰。例如，女性往往會花更多時間專注於患者，這可以解釋工資偏少的原因，因為醫生通常根據就診或手術次數獲得報酬。

醫界的某些政策和日程安排也對女性造成障礙。甘古利解釋，一些患者或診所的療程幾乎讓初為人母的女醫生沒有時間哺乳或餵奶。

研究人員還提到可能影響薪資的各種不同因素，包括專業和患者數量。例如，較多女性成為初級保健醫生，而更多男性成為外科醫生。根據Payscale數據，普通外科醫生的年薪中位數為28萬9965元，而初級保健醫生的年收入為18萬1342元。

收入的性別差異在外科醫生中最高，達250萬元；在初級保健醫生中最低，約92萬元）。然而，如果不計入這些因素，威利說，「薪酬的實際差距可能是估計的大約2倍。」

很明顯，疫情持續也給醫護人員帶來前所未有的壓力，因為必須不斷應對病毒變種、人員短缺和大量患者。《刺胳針》(The Lancet)最近一項研究發現，近50%的女性衛保工作者感到倦怠，而男性則為41.5%。

刺胳針 紐約時報 疫情

上一則

美SEC要求 在美上市中企強化風險揭露 SPACs也列檢驗

下一則

李澤楷旗下富衛集團取消在美IPO 可能轉回香港上市

延伸閱讀

腸胃保健 可採低FODMAP飲食

腸胃保健 可採低FODMAP飲食
Umeken日本頂級保健品牌 聖誕特別回饋

Umeken日本頂級保健品牌 聖誕特別回饋
冬季乾癢好發2大族群 這4招保健預防

冬季乾癢好發2大族群 這4招保健預防

加州官員催打加強針 民眾反映：預約太難

加州官員催打加強針 民眾反映：預約太難

熱門新聞

圖：pixabay

買大型家電 4時機撿便宜

2021-12-20 13:28
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
美國聯準會（Fed）15日公布貨幣決策，給Fed主席鮑爾兩周前明示「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章。路透

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

2021-12-16 07:44
明年全球金融市場不確定性高。(本報系資料庫)

金融時報：2022年盯緊4隻灰犀牛

2021-12-19 15:40
由於擔憂貨幣政策收緊和疫情持續，美股在17日大幅波動，再次承壓，道瓊工業平均指數下跌532.2點。美聯社

四巫日波動性高 道指大跌532點

2021-12-17 16:38
由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。美聯社

科技股陷掙扎 那指大跌385點

2021-12-16 16:51

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗