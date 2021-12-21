研究：女醫職涯收入 少男性200萬

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一項最新研究顯示，女性醫師的薪資明顯低於男性，以40年職涯計算，薪資差距至少達到200萬元。

《紐約時報 》報導，該研究引用2014年至2019年間收集全美8萬多名醫生的數據。這是第一宗量化性別薪酬差距長期影響的分析。

該研究主要作者、RAND Corporation健康經濟學者威利(Christopher Whaley)博士說：「醫生是經過高度訓練的專業人員，但男女間薪酬差距仍很巨大。」「對患者和整體醫保系統來說，這種現象尤其令人擔憂。」

研究人員表示，加劇這種性別薪酬差距的許多問題與其他產業一樣：招聘歧視、性別偏見和缺乏薪酬透明度等。

然而，該研究的作者之一甘古利(Ishani Ganguli)博士說，醫界存在一些特定的挑戰。例如，女性往往會花更多時間專注於患者，這可以解釋工資偏少的原因，因為醫生通常根據就診或手術次數獲得報酬。

醫界的某些政策和日程安排也對女性造成障礙。甘古利解釋，一些患者或診所的療程幾乎讓初為人母的女醫生沒有時間哺乳或餵奶。

研究人員還提到可能影響薪資的各種不同因素，包括專業和患者數量。例如，較多女性成為初級保健醫生，而更多男性成為外科醫生。根據Payscale數據，普通外科醫生的年薪中位數為28萬9965元，而初級保健醫生的年收入為18萬1342元。

收入的性別差異在外科醫生中最高，達250萬元；在初級保健醫生中最低，約92萬元）。然而，如果不計入這些因素，威利說，「薪酬的實際差距可能是估計的大約2倍。」

很明顯，疫情 持續也給醫護人員帶來前所未有的壓力，因為必須不斷應對病毒變種、人員短缺和大量患者。《刺胳針 》(The Lancet)最近一項研究發現，近50%的女性衛保工作者感到倦怠，而男性則為41.5%。