買電動車 不一定能馬上省錢

會計諮詢業者安候建業(KPMG)最近對全球汽車 業1100多位高階主管進行調查，高管們普遍預估，到2030年，過半銷售額將來自電動汽車，與白宮8月間公布的拜登 總統(Joe Biden)電動汽車銷售目標一致。

美國人確實也開始接受擁有電動汽車這樣的想法。YouGov最近受專門評鑑汽車的福布斯車輪(Forbes Wheels)之託、對全美3萬3000多名有駕照的司機進行調查，約23%的人下一輛車考慮購買新的或二手電動汽車，從燃油車轉換為電動汽車的首要考量是環保和降低燃料成本。

汽車評比網站Edmunds消費者建議資深編輯蒙托亞(Ronald Montoya)說，他不會阻止人們買電動汽車，因為他仍覺得電動車 有其價值，但是，買電動汽車不該抱著一買車馬上就要開始省錢的心態。

買電動汽車必然有種種好處，但會在哪些地方省成本？是否符合預期？因人而異。蒙托亞建議購買前先問問自己以下四個問題，確定能否如願省錢。

問題一：這輛電動汽車是否能獲稅收抵免？

買電動車的最高聯邦所得稅抵免額為7500美元，有些州另提供稅收優惠，但並非買任何一輛電動汽車都符合稅收抵免資格。蒙托亞說，稅收抵免額度取決於電池大小，多數電動汽車有資格獲全額補貼，但如果購買插電式混合動力汽車，也就是部分用電、部份用汽油，只能享有部份抵免。

假如是租用電動汽車，恐怕壓根無權享有稅收抵免，取決於汽車製造商。蒙托亞說，稅收抵免優惠給予車廠，您租用電動汽車時，如果車廠願意將抵稅額折算到租賃款裡，將減少租金。

汽車製造商一旦售出20萬輛汽車，抵稅信用額度將用完，所以，長期銷售電動汽車的老牌公司如特斯拉(Tesla)、雪佛蘭(Chevrolet)大概已不再有這些信用額度。

上網購買電動汽車時，務必確實了解汽車價格如何計算；通常，網站會以車輛折扣的方式顯示、而非稅收抵免，假如條件符合稅收抵免，將減少稅額。

問題二：省多少油費？

蒙托亞說，在思考省多少油費之前，必須先知道電動汽車比一般汽車售價貴，將購車本身的成本與之後油費節省效益綜合起來計算，比較客觀。

蒙托亞以目前市面上最便宜的電動汽車日產聆風(Nissan Leaf)與等級相當的燃油車日產Sentra相比。燃油的日產Sentra車價比電動車日產Leaf約便宜8000美元，依網站fueleconomy.gov燃油節省計算器推估，一開始，燃油車每年可節省432美元。

路遙知馬力，唯有堅持使用電動汽車Nissan Leaf十年之久才會真正看到省錢效益，屆時每月將省1100美元燃料成本；但蒙托亞說，多數人不會保有同一輛車那麼久。

電動汽車維護費較低，因為不需要換油；但蒙托亞認為，電動汽車整體成本高，讓人難以真正體會其長期省錢效益。

問題三：購買或租賃電動汽車？

蒙托亞說，除了潛在稅收抵免，另有其他因素讓租車比買車更划算；他傾向於推薦有興趣開電動汽車的人租賃。

蒙托亞的理由是，除了不必為買車融資、以致於每月付款減少，另一方面，電動汽車技術日新月異，也許三年內市面上將出現里程數大增的車款。

蒙托亞又說，除了特斯拉，其他多數電動汽車使用後會大幅折舊，多數二手車買主並不是真的在物色電動汽車；他看到他們車隊裡的汽車幾年內損失近50%價值。

目前二手電動汽車需求不足，不易保值，所以買電動車時不要指望日後脫手能賣得高價。

問題四：如何為電動汽車充電？

如果將電動汽車價格放一邊先不考量，那麼，每年確實可省燃料費，因為電比汽油便宜得多，而且不會因世界局勢而起落，相對穩定。

只不過，購買電動汽車之前應確保房屋配備充電設備。蒙托亞建議聘請專業電工檢查住屋，確保有足夠電量讓電動汽車充電；必要時得進行房屋改造，可能花費約1000到2000美元，但有些房子已準備就緒，不必額外花錢改造。

此外，可使用公共充電站。根據能源部，全美約有4萬6000個電動汽車充電站，其中約5600站是快速充電站，可在一小時內充電至80%；相對的，根據美國石油協會，全美有15萬個加油站。拜登政府已投資150億美元，將在全美打造50萬個充電站。