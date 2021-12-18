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李安、張國榮曾提攜 王力宏優質招牌崩毀僅一夕間

美股在升息疑慮下收低 疫情不退今年聖誕行情怕來不了

編譯劉忠勇／綜合外電
投資人除擔心聯準會（Fed）加速升息外，對新冠肺炎新增病例激增也憂心忡忡。路透
投資人除擔心聯準會（Fed）加速升息外，對新冠肺炎新增病例激增也憂心忡忡。路透

美國股市三大指數周五收低，道瓊工業指數下挫530點，史坦普500跌至近兩周低點，大型科技股繼續走低。投資人除擔心聯準會（Fed）加速升息外，對新冠肺炎新增病例激增也憂心忡忡。今年或許無法指望聖誕行情，但免不了會出現交投清淡造成的劇烈震盪。

史坦普500指數和道瓊工業指數周五分別下跌1%和1.5%，單周跌幅各為1.9%和1.7%。那斯達克綜合指數周五跌幅不到0.1%，但單周下跌近3%。市值前兩大的蘋果（Apple）和微軟各跌4.6%和5.5%，均創下多月來最大單周跌幅。

台積電ADR周五跌0.2%，一周跌2.4%，跌幅小於費城半導體指數的3.9%。

投資人留意最近疫情和新冠肺炎變異株Omicron有擴散之勢。在美國，紐約州新增病例創下新高。歐洲也顧慮Omicron 疫情而在年終假日之前推出防疫限制。不過，投資人認為，由於疫苗接種率已高，各國政府不太可能重啟更嚴厲的居家避疫措施。

但在通膨的壓力下，全球貨幣政策已開始轉向。英格蘭銀行周四率各大央行之先宣布升息，俄羅斯周五也升息，還有多國央行若非已經升息，就是準備要升息。

Invesco 首席全球市場策略師胡柏（Kristina Hooper）說：「儘管Fed實施寬鬆退場已很明確，但對於Fed何時升息，仍有極大的不確定性，市場擔心可能接下來的春季就會升息。」

隨著法人開始調整布局，美股接近年終可能繼續受壓。法國巴黎投資策略師葛利納柯夫指出，由於史坦普500指數表現相對優於債市，他估計本季會有1兆美元至1.4兆美元的資金由股轉債，其中約半數會在本月轉進債市。

這或許解釋為什麼聯邦資金利率預料將由目前0%至0.25%的水準調高，長天期債券需求卻仍然不墜。美國10年期公債殖利率周五跌至1.401%，是兩周來的最低水準。

美股12月向來漲多跌少，在每年最後五個交易日和來年頭兩個交易日，也大多會上漲，即所謂聖誕行情。史坦普500指數12月尚有1.2%漲幅。

嘉信理財（Charles Schwab）首席全球投資策略師克萊塔伯（Jeff Kleintop）說：「邁入今年最後兩周，成交量會很清淡，波動也會升高。或許會有聖誕行情，但也有可能因成交量不足導致劇烈下跌。」

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