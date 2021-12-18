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疫情再起 衝擊百老匯演出 觀眾大多諒解取消

財經新聞組／綜合報導
紐約百老匯劇場仍深受疫情所苦。（路透）
紐約百老匯劇場仍深受疫情所苦。（路透）

周五在紐約市觀光的遊客可以在洛克菲勒中心欣賞著名的戶外聖誕樹，但卻無法在下個街區的無線電城音樂廳(Radio City)觀賞「聖誕奇觀秀」(Christmas Spectacular)，因演出者「火箭女郎」(the Rockettes)多人感染新冠病毒。

對於現場秀來說，本周尤其艱難。由於變種病毒助長了紐約市新冠病例激增，百老匯一場又一場演出頻被取消。

就在平安夜前一周，無線電城聖誕秀的4場演出全部取消。至於百老匯，16日晚間演出的音樂劇「紅磨坊」在一名演員測試呈陽性後，即使觀眾已進場，仍當場宣布停演。

自9月紐約劇院重新開放以來，演出一直反覆喊停。 《阿拉丁》、《雞肉與餅乾》(Chicken & Biscuits)、《芝加哥》、《綠野仙蹤女巫前傳》(Wicked)、《哈利波特與被詛咒的孩子》等都因突發病例被迫取消演出。

然而，這種情形最近幾周更加頻繁，因為omicron變種病毒導致病例增加，即使是完全接種疫苗的人也不能倖免。

傳奇歌手蒂娜透納(Tina Turner)的自傳式音樂劇《蒂娜》15日取消了兩場演出，哈利波特音樂劇取消了日場，而《漢密爾頓》則取消了晚場。

改編自喜劇電影的新音樂劇《窈窕奶爸》(Mrs. Doubtfire)取消了12日至15日間的4場演出。此外，饒舌音樂劇《Freestyle Love Supreme》取消了3場，樂團傳紀音樂劇《Ain’t Too Proud》取消了1場，百老匯外重新上演的《異形奇花》(Little Shop of Horrors) 放棄了4場。

百老匯已採取諸多預防措施，確保工作人員和觀眾接種疫苗，並要求觀眾在表演期間佩戴口罩。即使許多檢測呈陽性的團體成員和員工沒有症狀或僅症狀輕微。但在被認定不具傳染性之前，仍不得重返劇院。

雖然觀眾大多可以諒解取消的原因，但這對演出者而言代價高昂，尤其是那些剛上演的新劇。雖然擁有大量粉絲的招牌秀是百老匯主流，但新作品通常面臨更嚴峻的挑戰。

像是《雞肉和餅乾》，這是一部有關一個家庭為葬禮而團聚的喜劇，於11月底永久停演。

哈利波特 百老匯 變種病毒

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