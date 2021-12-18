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紐約Fed主席：升息有益美國經濟

財經新聞組／綜合報導

紐約聯準會(Fed)主席威廉斯(John Williams)表示，Fed明年升息代表看好美國經濟復甦。

他表示，「我對明年經濟基本面前景非常看好。因此，就目前的經濟周期來說而言，升息其實是個正面發展的跡象。」

他說，「我會非常樂觀地認為，勞動市場出現非常強勁的改善。失業率將會迅速下降。」

Fed本周表示，預計2022年將升息3次。Fed在2020年3月將利率調降至接近零的水平，以在新冠疫情期間支撐經濟運作。Fed本周還表示將積極縮減其債券購買計畫。

但放話升息的同時，美國的通膨也正快速上升。

追踪汽車、食品和租金等一切物價的消費者物價指數(CPI)，在11月同比飆升6.8%，創1982年來最快增速。追蹤批發物價的通膨指標生產者物價指數(PPI)上月上漲9.6%，是史上最快增速。

威廉斯指出，「我們非常關注通膨；現在顯然太高。」「我們預期通膨會回落到2%的長期目標。」

然而，他指出，Fed不需要進一步加快縮減資產購買計畫來緩和近期的通膨飆升。

Fed 15日宣布將自1月開始每月購買600億元的債券。這只有11月之前購買量的一半。Fed預期在明年3月前結束購價計畫。

威廉斯說：「我不認為進一步加快縮減購價有任何真正的好處。」「我們通常會在不對市場造成干擾之下，以一種非常仔細研究、非常小心溝通的方式做事。」

升息 威廉 指數

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