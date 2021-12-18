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「四巫日」波動性高 道指大跌532點

財經新聞組／綜合報導

由於擔憂貨幣政策收緊和疫情持續，美股在17日大幅波動，再次承壓。

道瓊工業平均指數下跌532.2點或1.48%至3萬5365.44點。史坦普500指數連跌2天，下跌48.03點或1.03%至4620.64點。以科技股為主的那斯達克綜合指數在短暫上漲後收跌10.75點或0.07%至1萬5169.68點，盤中最深下跌1.5%。

主要股指本周走跌，那指大跌3%，而道指和史指分別下跌1.7%和1.9%。

17日恰逢股票期權、指數期權、股票期貨和指數期貨到期，被稱為「四巫日」，通常會引發更高的波動性。

銀行股在前一交易日跑贏大盤，但史指金融類股17日跌幅最大，達2.3%。高盛下跌4.05%，而美國商銀和摩根大通跌幅均超過2%。

許多大型科技股本周大跌。微軟17日下跌0.34%，全周下跌5.5%。Alphabet、Meta Platforms和蘋果本周都下跌超過4%。

在表示將無法實現2021年生產目標後，曾被視為電動車寵兒的Rivian大跌10.26%。

聯邦快遞上漲4.99%，其上季獲利和收入業績超出預期，並宣布回購50億元股票。

新冠病毒疫苗製造商Moderna和輝瑞是本周史指漲幅最大的個股之一，本周回報率分別為14.7%和12.7%。

指數 股票 高盛

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