聽證不戴口罩 西南CEO染疫

西南航空CEO凱利(Gary Kelly)的新冠病毒檢測呈陽性。他在本周出席參議院聽證會之後確診，他和其他航空公司負責人和議員都沒有戴上口罩。凱利與聯合航空和美國航空的CEO、達美航空營運主管以及美國最大空服員工會主席15日出席參議院商務委員會聽證會3個多小時。

擅用WhatsApp 小摩遭罰2億

摩根大通將支付2億元罰款，以和解其華爾街部門允許員工使用WhatsApp和其他平台規避聯邦記錄保存法的指控。美國證券交易委員會(SEC)因其未能保存近年「大多數」記錄而遭罰1.25億元；美國商品期貨交易委員會(CFTC)因其使用不獲批准的通訊而罰款7500萬元。

GM 電動Hummer皮卡開始交車

通用汽車 (GM)的GMC Hummer EV皮卡開始交車，這代表了該汽車製造商及其下一代電動車 的一個重要里程碑。這款新電動皮卡是第一輛採用底特律汽車製造商Ultium平台、引擎和電池的卡車，所有都由GM內部自行開發，並計畫未來幾年作為數十款新型電動車的基礎。

今年產量未達標 Rivian股價暴跌

電動車新創公司Rivian Automotive上月才隆重IPO上市，但在削減2021年汽車生產目標後，其股價17日暴跌逾10%至IPO之後的新低，首度跌破100元。該公司預計今年產量目標將比1200輛「少幾百輛」。該公司承認正面臨供應鏈問題以及提高生產汽車動力來源的複雜電池的挑戰。

聯邦快遞開始接收GM電動貨車

聯邦快遞(FedEx)開始接收500輛來自通用汽車(GM)新成立的電動車部門BrightDrop生產的電動送貨卡車。兩家公司都將這個時刻稱為久送包裹和物流業電動車的「轉捩點」。這只是FedEx車隊8萬7000輛的一小部分。它的目標是2025年後只購買電動送貨車，並在2040年整個車隊全面電氣化。

Meta指5萬臉書用戶遭私人監控

Meta表示約有5萬名臉書用戶已成私人監控公司的目標，並貼文表示已向被認為是惡意活動目標的人發出警告。該公司表示有7家「受雇監視」公司已被禁止進入Meta平台。其中4家在以色列，印度、北馬其頓、中國各有一家。