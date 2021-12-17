我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開綠燈 參加北京冬奧人員接種完疫苗可免隔離21天

嬌生血栓奪9命 CDC拋出成人「避打」建議

鋼鐵業連兩例出現走疲 美國鋼鐵財測也不如預期

編譯黃淑玲／綜合外電
美國賓州Farrell一家煉鋼廠。路透
美國賓州Farrell一家煉鋼廠。路透

美國鋼鐵公司（U.S. Steel）本季財測不如市場預期，盤後股價轉跌，跌幅大於5%。本周美國另一家鋼鐵大廠紐柯鋼鐵（Nicor）的財測也比市場推估得差。彭博資訊說，鋼鐵業歷經鋼價大漲帶來的高利潤之後，出現疲態。

美鋼股價在周四正常交易時段，收盤上漲3.76%，報23.45美元。盤後因財測利空，一度跌至22美元。今年以來漲幅約40%。

美鋼周四（16日）說，本季稅息折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）約在16.5億美元。這財測遠不如市場預期的21.3億美元。公司表示，主要反映年末季節性的淡季，訂單減少。

美國最大鋼鐵公司紐柯則是在周三表示，本季其製鋼廠部門的業績將會與上季「相似」。不過10月時紐柯預估本季會再有成長。

因為新冠疫後經濟開放激起大量需求而堅定攀升到歷史最點的美國指標鋼價，近日開始出現一些鬆動。

美鋼執行長David Burritt說：「雖然在接單方面短暫減緩，第4季的財報指引顯示仍舊是表現強勁的一季。」他表示明年還會是個好年，公司穩健的現金部位可供支應更多投資、增進股東資本配置。

紐柯、美鋼、Cleveland-Cliffs、 Steel Dymanics等美國鋼鐵股的股價，11月的月線均收黑。

股價 投資 利潤

上一則

法國控違反隱私規定 美國人臉辨識公司喊冤

延伸閱讀

法國控違反隱私規定 美國人臉辨識公司喊冤

法國控違反隱私規定 美國人臉辨識公司喊冤
彭博：台灣「萊豬」周末公投 考驗美台關係

彭博：台灣「萊豬」周末公投 考驗美台關係
台灣發跡手搖飲「貢茶」考慮在美國股票上市

台灣發跡手搖飲「貢茶」考慮在美國股票上市
美國會通過法案 全面禁止新疆產品 供應鏈添憂

美國會通過法案 全面禁止新疆產品 供應鏈添憂

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
美國聯準會（Fed）15日公布貨幣決策，給Fed主席鮑爾兩周前明示「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章。路透

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

2021-12-16 07:44
25％美國受訪者認為通膨是威脅退休計畫最大風險。路透

愈來愈多美國人認為 通膨是退休計畫最大風險

2021-12-14 10:51
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22

超人氣

更多 >
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光
禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種