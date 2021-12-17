前財長：明年經濟前景樂觀

前財長瑞歐斯看好明年美國經濟。（Getty Images）

於2009年至2016年擔任歐巴馬政府財長的瑞歐斯(Rosie Rios)認為美國經濟前景光明。她說，「我對2022年比對2021年更加樂觀。」

新冠疫情 引發一系列問題，包括勞動力短缺、供應鏈 中斷和通膨上升，阻礙了2021年的經濟增長，瑞歐斯承認，新冠疫情以及delta和omicron等變種病毒 的持續不確定，可能會繼續拖累美國經濟。

她表示，「顯然疫情仍然存在，誰知道接下來還會遇到哪些其他變種病毒。」「但我認為，樂觀情緒最終還是會到來。」

瑞歐斯點出的正面跡象之一，是即使購物者和企業擔心通膨上升和供應鏈問題，當前假期的消費者支出預計仍將激增。如果假期支出達到全國零售聯合會(NRF)預測的創紀錄水平，就有助提振2022年經濟。

與此同時，和其他人一樣，瑞歐斯也關注通膨，11月消費者物價月以近40年最快速度成長。聯準會(Fed)15日表示計畫在2022年升息3次來應對通膨。然而，瑞歐斯也指出，即使是個缺點，但通膨對經濟來說不必然是壞事。

她說，「通貨膨脹也是勞動市場吃緊且薪資看好的跡象。」事實也證明，今年美國的平均時薪的確上升，但通膨上升得更快，讓勞工難以跟上不斷上漲的物價。

瑞歐斯表示，在控制通膨但保持薪資改善以提高2022年消費者的消費能力時，「肯定會出現平衡和再平衡情形」。眾人都希望Fed的舉措可以控制明年的通膨。

她說，就整體經濟而言，「2022年的總體基本面看來不錯。」

瑞歐斯說：「我認為就2022年而言，仍有許多還沒有遇到的變數需要考慮。」

即使如此，仍然存在的不確定性並沒有阻止她對未來充滿信心，她說：「我其實很期待2022年，並且打算把2021年拋在腦後。」