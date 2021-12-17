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科技股陷掙扎 那指大跌2.5%

財經新聞組／綜合報導

由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。

史坦普500指數下跌41.18點或0.87%至4668.67點。那斯達克綜合指數下跌385.15點或2.47%至1萬5180.43點，為9月來最糟單日走勢。道瓊工業平均指數在盤中一度上漲超過200點後下跌29.79點或0.08%至3萬5897.64點。

大盤走勢的最明顯跡象是大型科技股陷入掙扎，蘋果下跌3.93%，AMD 和光達等主要半導體股分別下跌5.37%和6.8%。在財測低於分析師預期後，Adobe大跌10.19%。

那指在13日和14日下跌超過1%，本周至今下跌超過3%。

銀行股提振了道指表現，高盛上漲1.91%，摩根大通上漲1.56%。Verizon上漲4.33%，成為道指表現最好的個股之一。

投資人還密切關注omicron變種病毒的興起。Mercer Advisors的卡爾加尼(Don Calgani)表示，如果經濟復甦步履蹣跚，omicron變種病毒反而會成為Fed主席鮑爾「擺脫束縛的一張牌」，重新採取更溫和的立場。

此外，英國央行宣布將關鍵政策利率調升15個基點至0.25%。不過，歐洲央行暗示預計明年不會升息。

在經濟數據方面，每周初請失業金人數略高於預期，而11月新屋開工率在前月下降後大漲，遠勝經濟學者預期。

指數 變種病毒 央行

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