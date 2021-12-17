通膨傷荷包 百萬富翁也擔心

根據CNBC的百萬富翁調查，通貨膨脹 已成近代史上首度成為百萬富翁最擔心的經濟問題。

根據對擁有100萬元以上可投資 資產的投資客進行的調查，在被問及美國經濟面臨的最大風險時，通膨與政府失能並列首選。代表通膨首度成為百萬富翁投資客最擔心的問題，即使是最富有的美國人也擔心物價螺旋式上升。

協助進行調查的Spectrem Group總裁沃爾普(George Walper)表示，「這是個巨大的轉變。」「過去幾個月，他們的擔憂開始上升。」

調查顯示，通膨擔憂已上升至即使最能負擔高物價的人也受不了的地步，即使具體影響不同。對於大多數美國人來說，通貨膨脹在食品、汽油、住房和其他生活費用大幅上漲。對於富人和高收入者來說，通貨膨脹推升利率 走高，會增加借貸成本並對資產價值構成壓力。

沃爾普說，「對大多數美國人來說，對通膨的主要恐懼是支出上升。」「對於富人來說，也是恐懼資本成本上升。」

百萬富翁基本上對聯準會(Fed)不讓物價或利率失控的管理通貨膨脹能力充滿信心。根據調查，59%的百萬富翁對Fed控制通膨的能力「有信心」或「有些信心」。而只有不到三分之一的百萬富翁投資客會因為通膨而調整其投資組合，或打算做出改變。

有四分之三的百萬富翁認為明年利率會更高，但只有7%認為會「非常高」。

然而，針對通貨膨脹，百萬富翁之間也存在巨大的世代差異。嬰兒潮世代曾經歷1970年代的惡性通貨膨脹，他們認為通貨膨脹對財富構成威脅的可能性是千禧世代的4倍。且只有27%認為當前的通貨膨脹是「暫時的」，而持此觀點的千禧世代百萬富翁比率為45%。

沃爾普表示，「等到他們開始以12%的利率申請房貸，就會有相同的感受了。」