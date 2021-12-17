美股最錢線／專家：微軟、AMD能抗升息

美股交易員相信，有些科技股在利率 上升之後仍能蓬勃發展。

聯準會(Fed)15日表示，為緩解通膨走高，將加快縮減購債規模，預計2022年將升息最多3次。

Simpler Trading期權主管謝伊(Danielle Shay)表示，雖然高成長型科技股在利率上升時往往表現不佳，但在未來幾個月內，有些科技股可能會意外上漲。

他說，「我特別看好微軟 和AMD。」並補充說無論股市環境如何，這2支個股都顯示出一致的單季成長和年增幅度。

謝伊表示，「當股市回落時，它們可能會有點波動，尤其是AMD，但從長遠來看，還是有不少買家進場承接，尤其是在關鍵技術水平上。」尤其是50日移動均線，目前正在接近目前的交易價位。

他說，「它們是科技股的領導者，是強大的公司，現在是買進的好時機。」

Joule Financial投資 長塔特羅(Quint Tatro)則表示，Fed會議後出現反彈並不讓人意外。

對於年底走勢，他建議投資人買進方舟創新(Ark Innovation)ETF(ARKK)，這是知名投資客伍德(Cathie Wood)非常熱門以顛覆性科技為重點的基金。

塔特羅說，「它前一陣子絕對跌到最低點，而且價格正從14日的低點中逐漸脫離，投資人其實可以在年底前進場交易，以獲得相當不錯的聖誕老人行情。」

他承認ARKK可能會在2022年陷入困境，但表示其年初至今的23.5%的跌幅讓它可望在年底前出現反彈。

塔特羅的長期首選是英特爾，「英特爾是一支老掉牙的科技股，資產負債表非常了不起，明年的本益比為1​​3倍。」「最被看好的是它將經由IPO分拆Mobileye，釋出價值。因此，它將真正藉此獲得一些額外資本。我認為它正處於有利投資的地位，因為市場正擺脫半導體危機，真正看到它們背後的風向。」（財經新聞組）