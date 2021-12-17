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嬌生血栓奪9命 CDC拋出成人「避打」建議

被拆散移民家庭訴訟 司法部退出和解談判

財經簡訊

財經新聞組／整理

首申失業金人數 高於預期

勞工部報告，截至12月11日當周首次申請失業保險金人數總計20.6萬 人，高於道瓊預期的19.5萬人，較前周上修後18.8萬人增加1萬8000人。雖每周申領數上升，但消除波動性後的4周移動平均數為20萬3750人，為1969年11月15日以來最低。連續申領數減15.4萬人至184.5萬，疫來新低。

11月製造業產出 近3年新高

聯準會(Fed)表示，繼10月反彈1.4%後，11月製造業產出指數攀升0.7%至100.6，為2019年1月來最高水平。路透調查的經濟學者之前預計成長0.7%。與2020年11月相比增加4.6%。產能利用率上升0.5個百分點至77.3%，為2018年12月以來最高水平。

Adobe財測差 股價跌逾10%

軟體製造商Adobe發布疲弱的第1季財報，遠低於分析師預期，股價暴跌10.19%，創過去10年內第二大跌幅。去年3月中旬新冠疫情爆發時，該股曾下跌逾15%。今年最糟的3個交易日都出現在12月，本月至今下跌16%，創2010年6月以來最大單月跌幅。

麥當勞黑人加盟商和解

麥當勞宣布已與指控種族歧視的黑人加盟商華盛頓(Herb Washington)對相關訴訟達成和解。華盛頓曾是MLB球員，是麥當勞美國連鎖店的最大黑人加盟業者，他在提告時經營14家麥當勞餐廳，低於2017年的23家。為換取同意退出麥當勞系統並撤告，麥當勞以3350萬元買下他13家餐廳。

病毒肆虐 航空需求仍看增

達美航空表示，即使有omicron變種病毒，但第4季的旅遊需求和票價正在上升，並且預計當季稅前獲利約達2億元。12月最後2周的單位收入將高出2019年水平，第4季營收則可能比2019年的114.4億元低26%。聯合航空也表示，預計聖誕節和新年前後的搭機旅客平均人數將超過感恩節。

智慧城市Sidewalk併入谷歌

Alphabet將其Sidewalk Labs智慧城市部門併入谷歌，以加強其氣候永續目標並整合虧損業務。Sidewalk創始人兼CEO達克特洛夫(Dan Doctoroff)宣布了這項改變。他還表示，由於擔心可能患上遺傳自父親和叔叔的肌萎縮側索硬化症(ALS)，他將辭去職務。

麥當勞 黑人 股價

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