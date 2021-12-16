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潘朵拉文件：創投剝奪中產階級買房機會

記者顏伶如／綜合報導
創投公司炒房，讓租屋族無力負擔。（路透）
創投公司炒房，讓租屋族無力負擔。（路透）

華盛頓郵報15日報導，國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ)公布的「潘朵拉文件」(Pandora Papers)調查報告披露，掌握十多億資產的創投公司憑著富可敵國的財力，在房屋市場擠走渴望買下生平第一棟房子的中產階級民眾，創投公司大手筆收購房屋後做為出租之用，卻以不公平手段調漲房租、巧立名目收取各種費用，壓榨房客。

報導舉例指出，座落於田納西州納許維爾(Nashville)郊區的坦米蘇巷(Tammy Sue Lane)，社區裡並沒有豪宅，有著乙烯基塑料片外牆壁板(vinyl siding)的住宅屋齡平均15年，房價則在20萬元以下。對於某些民眾來說，這些房子代表著人生中買房願望第一次實現，巷裡的屋主職業包括有獄警、清潔工以及電工。

然而，某些全世界最有錢的超級富人，卻透過投資手段買走了坦米蘇巷的房子。

報導指出，過去6年間，坦米蘇巷32棟住宅裡，有19棟被資產高達十億元的創投公司「進步住家」(Progress Residential)買走，全球金融以空前規模流入美國郊區房地產市場由此可見一斑。

成立不到10年的「進步住家」創投公司，如今已成為擁有全美數量最多獨棟式住家(single-family houses)的機構之一，也是數萬戶家庭的房東。

根據報導，「進步住家」創投公司利用電腦演算公式搜尋，加上快狠準的全現金出價，一個月最高可買下2000棟民宅，公司高層主管曾說，這種高效率的買房操作，有利於買不起入門等級房屋(entry-level homes)的民眾能夠租到房子。

根據最新曝光檔案內容，以及數十名「進步住家」創投公司房客及前任員工的訪問，「進步住家」創投公司的經營模式卻被踢爆為全球富豪謀取巨大利益，在房屋市場競價導致中產階級民眾買不到房子，對於房客則頻頻祭出不公平的房租調漲手段，巧立名目收取各種費用，物業管理品質低劣。

「潘朵拉文件」調查報告披露，創投公司收購房屋後做為出租之用，卻以不公平手段調漲房...
「潘朵拉文件」調查報告披露，創投公司收購房屋後做為出租之用，卻以不公平手段調漲房租，壓榨房客。（Getty Images）

田納西州 投資 華盛頓郵報

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