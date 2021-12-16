Fed決策符預期 道指升逾380點

美股收復失地並走高，因為市場擺脫年底前一大不確定性。一如市場預期，聯準會(Fed)暗示將更積極地縮減每月債券購買量，並預測明年將多次升息 。

史坦普500指數 上漲75.76點或1.63%至4709.85點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲327.94點或2.15%至1萬5565.58點。道瓊工業平均指數上漲383.25點或1.08%至3萬5927.43點。

Fed宣布，在通膨持續上升之下，將以更快速度結束資產購買。Fed將自1月起每月購買600億元的債券，並表示未來幾個月可能會繼續這麼做。Fed也確定明年將升息3次。

蘋果上漲2.85%，提升股指並延續了該股近期的走勢。微軟和Netflix等其他大型科技股在14日下滑後上漲。

防禦型類股也表現良好，UnitedHealth和Amgen等醫療保健股分別上漲3.08%和2.58%。

然而，即使Fed暗示將多次升息，大型銀行股仍走低。2年期和10年期美國國債殖利率 漲幅相當，維持利差收窄。當所謂的殖利率曲線擴大時，長期利率升幅較大，銀行股通常會表現更好，因為它們以短期利率借貸並以長期利率放貸。

摩根大通和美國商銀股價走低。但包括Comerica在內的一些地區銀行股小幅上漲。