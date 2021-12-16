調查：疫情露曙光 77%小企業樂觀

絕大多數小企業主表示，從經濟角度來看，終於在疫情 隧道盡頭看到曙光。但其他CEO 則不敢確定。

根據美國商會小企業指數和保險巨頭大都會人壽的最新調查，77%的小企業主對其未來業務持樂觀態度，62%的小企業主認為業務狀況良好。近半數受訪者計畫明年比今年花更多錢。

對於許多人來說，還包括在醫學專家估計疫情正式在2022年某個時點「正式結束」的同時加快招聘人才，即使面臨全美勞動力短缺。

商會負責小企業政策的副總裁沙利文(Tom Sullivan)表示：「這些小企業主身處疫情最深最暗的大洞，現在看到了一線曙光，這給小企業主帶來難以置信的樂觀情緒。」

但其他CEO表示，想要開始肆無忌憚的支出感覺還為時過早。由大型企業CEO組成的企業圓桌會議本月初認為，無論疫情輕重，經濟只會更加波動。

Danone北美CEO格蘭特(Shane Grant)說，「它不是一種特殊類型的波動，而是來自供應鏈 。從投入源頭、容量、運輸、勞動力，為適應疫情而調整的各項變數。」

即使面臨一系列經濟挑戰，尤其是今年假日購物季，小企業的樂觀情緒仍出現上升。

在最新公布的調查中，近三分之二受訪者表示，它們不得不提高售價以應對不斷上升的通膨，並預計供應鏈中斷會損害其業務。近半數表示，由於勞工短缺，在填補職位時遇到困難。

沙利文說，「幾乎所有小企業都很擔心，尤其是在談論通貨膨脹時，這種擔憂肯定是最強烈的。」「但這些擔憂並沒有阻礙樂觀。這點倒是非常肯定。」