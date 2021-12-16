我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

調查：疫情露曙光 77%小企業樂觀

財經新聞組／綜合報導

絕大多數小企業主表示，從經濟角度來看，終於在疫情隧道盡頭看到曙光。但其他CEO則不敢確定。

根據美國商會小企業指數和保險巨頭大都會人壽的最新調查，77%的小企業主對其未來業務持樂觀態度，62%的小企業主認為業務狀況良好。近半數受訪者計畫明年比今年花更多錢。

對於許多人來說，還包括在醫學專家估計疫情正式在2022年某個時點「正式結束」的同時加快招聘人才，即使面臨全美勞動力短缺。

商會負責小企業政策的副總裁沙利文(Tom Sullivan)表示：「這些小企業主身處疫情最深最暗的大洞，現在看到了一線曙光，這給小企業主帶來難以置信的樂觀情緒。」

但其他CEO表示，想要開始肆無忌憚的支出感覺還為時過早。由大型企業CEO組成的企業圓桌會議本月初認為，無論疫情輕重，經濟只會更加波動。

Danone北美CEO格蘭特(Shane Grant)說，「它不是一種特殊類型的波動，而是來自供應鏈。從投入源頭、容量、運輸、勞動力，為適應疫情而調整的各項變數。」

即使面臨一系列經濟挑戰，尤其是今年假日購物季，小企業的樂觀情緒仍出現上升。

在最新公布的調查中，近三分之二受訪者表示，它們不得不提高售價以應對不斷上升的通膨，並預計供應鏈中斷會損害其業務。近半數表示，由於勞工短缺，在填補職位時遇到困難。

沙利文說，「幾乎所有小企業都很擔心，尤其是在談論通貨膨脹時，這種擔憂肯定是最強烈的。」「但這些擔憂並沒有阻礙樂觀。這點倒是非常肯定。」

疫情 CEO 供應鏈

上一則

Fed決策符預期 道指升逾380點

下一則

潘朵拉文件：創投剝奪中產階級買房機會

延伸閱讀

意料之外 美國年終購物旺季包裹準時送達

意料之外 美國年終購物旺季包裹準時送達
South Coast Plaza總經理 任職44年後將退休

South Coast Plaza總經理 任職44年後將退休
旅館內揮刀 前阿富汗口譯員遭金山警射殺

旅館內揮刀 前阿富汗口譯員遭金山警射殺
前阿富汗口譯員 在舊金山遭警員槍殺

前阿富汗口譯員 在舊金山遭警員槍殺

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
25％美國受訪者認為通膨是威脅退休計畫最大風險。路透

愈來愈多美國人認為 通膨是退休計畫最大風險

2021-12-14 10:51
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22
特斯拉執行長馬斯克說，狗狗幣比比特幣更適合用來買東西。（路透）

馬斯克稱「狗狗幣」最適合交易 比特幣跌破200日均線

2021-12-13 18:57

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」