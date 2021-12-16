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舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

財經簡訊

財經新聞組／整理

房貸再融資申請量減6%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)季節性調整後指數，上周住房貸款再融資申請減少6%，較一年前同周減少41%。去年此時利率下降約45個基點。貸款餘額符合54萬8250元以下條件的30年期固定利率房貸平均合同利率保持在3.30%不變。

建商情緒指數 連升4月

根據全美住宅建築商協會(NAHB)的富國銀行住房市場指數(HMI)，12月建商情緒上升1個百分點至84。為連續第4月上升，與2月全年最高水平相當。高於50的數字都被視為積極情緒。當前銷售狀況上升1個百分點至90，買家流量上升1個百分點至70。未來6個月銷售預期連3個維持84不變。

環保包裝Footprint借殼上市

亞利桑納州以植物性包裝而聞名的材料科技公司Footprint將經由與空白支票公司Gores Holdings VIII合併來掛牌上市。與SPAC合併完成後的估值為16億元。預計將於2022年上半年在那斯達克上市，股票代碼為「FOOT」。

勞氏估明年家裝業務降溫

勞氏(Lowe's)銷售前景令投資人失望，並讓人擔心由疫情推動的DIY和家庭裝飾熱潮正在降溫。財務長丹頓(Dave Denton)雖預計銷售額將超過競爭對手，並可望獲得更多專業人士業務。不過也承認，與政府紓困措施推動的需求和銷售如此旺盛的今年相比，2022年將適度回調。

谷歌員工不接種 恐被解雇

谷歌告訴員工，如果不遵守公司的新冠病毒疫苗接種政策，可能會失去工資，最終被解雇。該公司的備忘錄顯示，員工必須在12月3日前申報疫苗接種情況並上傳證明文件，或者申請醫療或宗教豁免。在1月18日前未遵守規定者將「帶薪休假」30天，之後是6個月的「無薪事假」，然後被開除。

Roblox日活用戶減9% 股價下跌

Roblox 11月每日活躍用戶(DAU)較10月下降，股價下跌9.03%。該公司11月DAU有4940萬，同比增加35%，但10月前27天的DAU為5050萬，之後10月28日至月31日出現斷線，導致DAU下降以及2500萬元的損失。Roblox估計每位DAU的平均支出在4.21元至4.27元間，同比下降8%至9%。

貸款 指數 利率

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戴爾拚永續 推環保筆電

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