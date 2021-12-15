你有多擔心通膨？紐時：透露你是什麼樣的人

美國近來通膨率居高不下，令消費者感嘆錢變得愈來愈薄。 路透

美國聯準會（Fed）控制通膨的做法往往視一般民眾的通膨預期而定。若是民眾預期未來通膨會維持在低點，Fed可能按兵不動，即使物價因供應鏈受阻或其他因素而短暫竄升亦然；但若民眾的通膨預期上揚，也許會迫使Fed更用力採取行動壓制通膨，唯恐這種預期嵌入日常決定。

然而，Fed這種做法面臨一大棘手挑戰，就是：民眾的通膨預期未必是根據對物價和工資的理性分析，而是受諸多可能與經濟無關的因素影響。

紐約時報報導，對通膨展望有多煩惱，可能凸顯出你是什麼樣的人。

窮人vs.富人

誰最擔心通膨？多項調查報告顯示，歲數較高的美國人較可能為此憂心忡忡；年輕人則比較不擔心。低收入 戶也比富裕家庭操心此事；比起西部和東北部民眾，美國中西部和南部居民更認為通膨帶來重大衝擊；大學畢業者比沒有大學學歷者更擔心。

低收入戶因為家庭支出多半花在日常必需品上，也因此對物價上漲感受特別深刻，顯然比富人更煩惱汽油、天然氣、食物和租金等漲聲四起。再者，窮人也不像富人擁有金融工具，更有能力讓存款保值。

民眾對通膨的觀感也可能受政治傾向影響。蓋洛普11月民調發現，53%的共和黨人宣稱自己深受物價上漲之苦，但僅37%的民主黨人士這麼說。這未必因通膨對共和黨人造成的傷害比民主黨人深，或共和黨意識形態上更憎惡物價上漲，而是更可能與誰入主白宮有關。德國和瑞士籍經濟學家最近的研究指出，共和黨主政的州，在民主黨籍總統歐巴馬坐鎮白宮時，通膨預期比民主黨統治的州高出將近0.5個百分點，但到共和黨籍總統川普當家時，通膨預期就陡降0.75個百分點。

這或許說明了，為什麼紐約聯邦準備銀行的調查發現，美國南部和中西部（共和黨傳統大票倉）的通膨預期，遠高於西部和東北部（民主黨票倉）；但事實上，南部和中西部的通膨率只略高於別處。

年長者vs.年輕人

年長者因為通常仰賴存款利息等固定收入，較擔心收入遭通膨侵蝕，也是人之常情。他們大多已退出就業市場，所以較不擔心失業。基於年長者的投票參與度較高，掌握的政治勢力較強，難怪在人口較高齡的國家，政府傾向於遵行嚴謹的貨幣政並壓低通膨。

對於1960年代中期至1980年代初期的高通膨時期，年長者也記憶猶新，餘悸猶存；相形之下，40歲下者沒有那段痛苦的經歷，也就比較難以體會其嚴重性。

最近紐約聯邦準備銀行的調查顯示，40歲以下的美國民眾預期，三年後美國通膨率可能升到3.5%左右，但60歲以上人則估計屆時通膨率可達4.7%。芝加哥大學教授納傑爾說：「年輕人和老年人通常看法分歧，視過去他們經歷的通膨趨勢而定。」

Fed決策該取決於通膨預期嗎？

一般人的通膨預期是否該在形塑貨幣政策上發揮如此重大的影響力，已成爭議話題。

例如，國際貨幣基金（IMF）經濟學家的一項研究的結論就是：1980年代以來被主要工業國央行奉為圭臬的一個原則，即「緩和通膨預期是馴伏通膨的關鍵」，其實是誇大其辭。他們認為，通膨只是受人口結構因素左右：嬰兒潮世代（Baby Boomers）年紀小時要吃要穿但尚未工作，助長了1955年至1975年那波通膨；等到他們加入勞動力，就協助壓低1975年至1990年那段時期的通膨率；如今，他們陸陸續續屆齡退休，又將推升通膨。

Fed經濟學家Jeremy B. Rudd也擔心，所謂管控通膨的關鍵在控制預期，可能是「胡說八道」，缺乏紮實的理論或實證基礎。