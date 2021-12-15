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馬斯克「篡改歷史 」？勁敵新創EV車廠Lucid執行長痛批

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

曾是特斯拉首席工程師、現在擔任新創電動車廠Lucid執行長的羅林森（Peter Rawlinson），不滿自己在開發特斯拉Model S車款上扮演的角色，被特斯拉執行長馬斯克貶低，他對美國媒體Axios on HBO說，馬斯克「篡改歷史」。

為什麼兩人相爭不下呢？特斯拉和Lucid如今是勁敵，存在激烈的競爭關係。特斯拉主宰全球電動車市場已10年，而Lucid's的首款電動車來勢洶洶，有前無古人的520英里續航力，形成實質威脅。

羅林森說馬斯克請他擔任Model S首席工程師：「我和大約6位工程師從零開始，到有了今天各位知道和喜愛的那款車。」他2012年離開特斯拉，原因是老母親需要他，以及「我有個待我不是太好的老闆」，但羅林森拒絕詳細說明。

馬斯克5月3日曾推文淡化羅林森的功勞：「羅林森從來不是首席工程師。他在Model S原型車出來之後加入，在情況變艱困之前落跑，只負責過車體工程，而非動力系統、電池、軟體、生產或設計。」

但羅林森說，他還留著名片和美國證交會文件可證明他的角色。他表示：「我認為這有些篡改歷史了，不是嗎？」

此外，美國參議員華倫（Elizabeth Warren）在推特上呼籲改變稅制時，批位居全球首富的馬斯克「吃白食」。她用馬斯克獲選時代雜誌年度風雲人物的新聞報導做連結表示：「讓我們修改被操縱的稅法，讓年度風雲人物能真正繳稅，停止依附其他人而吃白食。」

馬斯克立即火力十足開炮還擊，「不要將自己投射到別人身上」，他連結的是2019年福斯新聞網的一篇評論，說「華倫行騙——一再謊稱自己是美洲原住民」。

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