IG甩負面觀感 每月活躍用戶破20億

在備受質疑聲中，Instagram悄悄坐大。（路透）

Instagram易於令人上癮的特色讓美國國會十分擔憂，上周首度傳喚其CEO莫塞里(Adam Mosseri)聽證。但熟悉情況人士指出，即使爭議不斷，但Instagram每月活躍用戶(MAU)在今年秋天達到20億個的新里程碑。

即使讓人有負面觀感，這款廣受歡迎的App對其母公司Meta而言比以往任何時候都更加重要。

自2018年MAU突破10億大關之後，Instagram就一直沒有公開其用戶數量，並且在國會和監管機構認定臉書 擁有市場壟斷權時，它一直盡量避免露其鋒芒。它花了8年跨越10億用戶的門檻，但只用了3年就達到20億個MAU。

一位知情人士表示，在臉書於10月更名為Meta前一周左右，Instagram就達到這個數字。

Instagram於2010年推出，兩年後被臉書以約10億元收購，作為CEO查克柏格(Mark Zuckerberg)努力從網路轉向行動的核心。

Edward Jones分析師 黑格(David Heger)說，「這是個非常了不起的用戶複合年增率。」

他表示，考量到TikTok 帶來的激烈競爭，擴展到20億用戶的速度尤為重要，「這凸顯出即使面臨TikTok的挑戰，Instagram仍然廣受歡迎。」

根據Forrester上月發布的調查結果，今年12至17歲的美國人中有63%每周使用 TikTok，而Instagram為57%。根據SensorTower的統計，就下載量而言，TikTok今年在全球蘋果和谷歌設備上的安裝量達到5.961億次，超過Instagram的5.707億次。

專注於數位科技的Futurum Research首席分析師紐曼(Daniel Newman)表示：「在過去4、5年裡，TikTok贏得不少年輕人的喜愛。」「它在影音共享和短影音共享的地位，一如Snap之於短訊和相關產業的破壞力。」

但臉書努力吸引年輕用戶使用Instagram並努力讓他們使用更久時間，卻讓該公司成為監管機構、國會和父母們的焦點。