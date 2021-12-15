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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

科技跌+通膨飆 股指連2日下跌

財經新聞組／綜合報導

因部分大型科技股走低，且最新通膨數據繼續顯示物價大幅上漲，美股14日走跌。

史坦普500指數下跌34.88點或0.75%至4634.09點。那斯達克綜合指數下跌175.64點或1.14%至1萬5237.64點。道瓊工業平均指數下跌106.77點或0.3%至3萬5544.18點。

科技股是疲軟的主要來源。微軟是拖累大盤的主要元凶，下跌3.26%。軟體股Adob​e下跌6.6%。

除此之外，汽車製造商福特下跌1.86%，因報導指出，到2030年時豐田汽車將投資電池驅動電動車350億元，可能影響福特在該領域想要建立的領導地位。而在CEO馬斯克宣布又出售9.065億元股票後，特斯拉下跌0.82%。

另一方面，主要銀行股隨利率上升，高盛和摩根大通分別上漲1.09%和0.79%。區域銀行和能源股也跑贏大盤。

根據《道瓊》數據，11月生產者物價指數(PPI)年增9.6%，創下歷來最快增速，高於經濟學者預期的9.2%。該指數較上月上漲0.8%，高於預期的0.5%。

通膨數據高於預期，同時聯準會(Fed)也自14日起展開為期2天的會議，並將於15日發布會後聲明，本周投資人將密切關注Fed是否加速結束其債券購買計畫。

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