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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

專家：投資機器人 明年是黃金期

財經新聞組／綜合報導

Global X高級副總裁兼研究與戰略主管雅各布斯(Jay Jacobs)表示，機器人產業可能會在2022年出現「關鍵轉折點」，低利率、勞動力成本上升和供應鏈中斷都是推動「機器人和人工智慧的支出激增」的最佳背景因素。

他說，「我們即將進入美國及全球其他地區採用機器人科技的黃金時代。」「我們認真預測未來10年工業機器人的數量將從160億個增加到370億個，而2022年將是關鍵轉折點。」

雅各布斯表示，機器人投資上次最重要的時機出現在2017年，但投資人被電動車等其他主題分散了注意力。Global X操盤的機器人與人工智慧ETF(BOTZ)自2016年上市以來上漲了140%，但過去一個月下跌超過9%。

雅各布斯說：「重點在於在市場其他領域開始反應前對即將發生的變化進行預測。」「投資人應該盡早進入機器人領域，因為它在來年會加速發展。」

Global X對投資主題十分擅長。該公司的美國基礎建設發展ETF(PAVE)、鋰和電池科技ETF(LIT)、鈾ETF(URA)和網路安全ETF(BUG)在今年吸引的重點科技領域投資金額傲視市場。

雅各布斯表示，雖然流入史坦普500指數、那斯達克100指數和羅素2000指數等ETF的資金，在今年超過800兆元的流動資金中占有大部分比例，但主題ETF仍將迎來榮景。

他說，「光是過去一年半就約有三分之一的新ETF是主題ETF。尤其是加密領域，它們都是才誕生幾個月的全新產品。」

ESG基金目前在2021年ETF流入資金中占逾310億元；主題科技ETF近70億元；最近推出的比特幣期貨ETF則近20億元。

雅各布斯說，「雖然與史指、納指100相比，資金流入相對仍然很低，但事實這些資金的吸收度非常快。」「我們認為未來加密貨幣和主題投資會越來越成為投資組合的關鍵部分，未來可能以10-20%的比率增加。」

投資 指數 人工智慧

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