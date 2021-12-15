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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

美股最錢線／那指100換血 Palo Alto看好

財經新聞組／綜合報導

那斯達克100指數即將進行成份股調整，有些新成員即將加入。這個科技股指數20日將新增Palo Alto Networks、Airbnb、Fortinet、Lucid Group、Zscaler和Datadog；同時排除CDW、Fox、Cerner、Check Point Software、Trip.com和Incyte。

那些最新入選的個股獲得那斯達克的肯定，市場交易員也分別表達他們的看法。

New Street Advisors創始人薩波魯(Delano Saporu)表示，Palo Alto Networks看來目前的價格最好，「它今年走勢令人難以置信，但如果投資人希望加碼IT基礎建設投資組合，它仍然可能是個很好的備胎。」

Palo Alto Networks在2021年上漲超過50%，優於大盤。持有Palo Alto的SKYY雲端計算ETF僅上漲10%。

薩波魯表示，「它業務內容中的網路安全、雲端安全以及安全營運，所有這些部門在過去3個財年中發表的全新主要產品都不少於10個。這凸顯出該公司在更新基礎建設和IT需求方面的產品做得很好。」

他稱其為該領域的「市場領導者」，以及應該受惠於「長期成長觀點」而被買進的股票。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)預計那斯達克100指數的指數成份股調整不會對任何新股票產生淨收益。然而，其中一支新增和被刪除可能會推升指數走勢。

他說，「最終有助於指數表現的增減可能是新增Palo Alto和刪除Check Point Software。Palo Alto最終相對於美股大盤會表現更好，突破上行。」

指數 那斯達克 雲端

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