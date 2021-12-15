11月PPI 創11年新高

勞工部報告，11月批發物價以創新高速度上漲，顯示困擾經濟的通膨壓力仍然存在。11月生產者物價指數(PPI)較上月上漲0.8%，較上年同期上漲9.6%，為2010年11月以來新高。市場普遍預期為9.2%。不含食品、能源和貿易服務的核心PPI月升0.7%，年增6.9%，也創下新高。

馬斯克賣股總額達180億元

馬斯克13日以9.06億元價格賣出特斯拉股票，離最終銷售目標又近了一步。根據他11月在推特上調查，他應出售1700萬股特斯拉總股份。根據統計，截至14日上午，他已賣出1190萬股，總銷售額約127億元。以10%的目標計算，年底前可能會再賣出50億元。

蘋果 專賣店 強制戴口罩

隨著新冠病毒病例在全美上升，美國蘋果專賣店的顧客將被要求戴口罩進門購物。之前蘋果只要求在強制配戴口罩地區內的專賣店實施這項規定。14日的公告意味著，即使在沒有此類規定的州，蘋果也將要求購物者戴上口罩。

美航明年增聘1.8萬員工

美國航空CEO帕克(Doug Parker)在國會聽證會上告訴議員，在今年聘用1萬餘名新員工後，計畫在2022年再雇用1萬8000名員工，以滿足旅遊業的反彈。美航目前擁有13萬名員工。西南航空則表示，在今年新增約5000名員工後，它計畫2022年增聘超過8000名員工。

波音交機數較去年倍增

波音上月向客戶交機34架，今年可望比2020年數量增加一倍多。11月新淨訂單總數為91架，其中大部分為737 Max，這是連續第10個月新銷售超過取消訂單。今年截至11月，波音公司交機302架，接近2020年新冠疫情最嚴重時157架的2倍。但787夢幻機仍暫停交機。

星巴克 波士頓員工想設工會

波士頓兩家星巴克分店的咖啡師申請進行成立工會投票，成為這家咖啡巨頭今年第三個申請工會化的美國城市。上周星巴克員工取得歷史性的勝利，紐約水牛城一家咖啡館員工投票決定為在紐約勞工聯合會下成立第一個工會。另一家水牛城分店則正在等待選舉結果，因有三分之一反對票。