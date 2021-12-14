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馬斯克再挺加密貨幣 特斯拉部分產品能用狗狗幣買

編譯林奕榮、李京倫／綜合外電
馬斯克14日推文支持狗狗幣，讓狗狗幣應聲大漲。 路透
馬斯克14日推文支持狗狗幣，讓狗狗幣應聲大漲。 路透

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克14日在推特發表一系列支持加密貨幣的推文，他表示，特斯拉將接受消費者使用狗狗幣購買部分商品。馬斯克的推文公布後，狗狗幣行情14日盤中應聲飆漲33%。

馬斯克表示，客戶將可使用狗狗幣購買特斯拉一些產品，包括售價150美元、附有特斯拉標誌的Giga Texas皮帶扣。特斯拉上個月推出Cyberwhistle時，幾乎立即售罄。

狗狗幣價格一度漲至0.20美元，隨後回落至0.18美元。馬斯克已多次表態支持狗狗幣，他的推文，讓這種以柴犬頭像為特點的迷因加密貨幣日益受歡迎。

馬斯克公布計畫 要把二氧化碳變成燃料

此外，美國航太製造商SpaceX創辦人馬斯克13日推文宣布，該公司正在努力減少大氣中的二氧化碳，方法是把它轉變成火箭燃料，這對火星任務很重要。

馬斯克推文寫道：「SpaceX已經啟動專案，要把大氣中的二氧化碳轉變為火箭燃料。有興趣的話請加入…這對火星任務很重要。」

馬斯克製造可回收星艦火箭，目的是探索火星。馬斯克去年說，SpaceX會在2022年執行首次無人火星任務，2026年執行首次載人上火星任務，「幸運的話」2024年就能做到。

馬斯克在推特宣布，消費者能用狗狗幣買特斯拉的部分產品。 取材自馬斯克推特
馬斯克在推特宣布，消費者能用狗狗幣買特斯拉的部分產品。 取材自馬斯克推特

馬斯克 特斯拉 火星

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