我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

英特爾進軍元宇宙先攻軟體 要隔空借運算能力

編譯季晶晶／綜合外電
英特爾進軍元宇宙的首款產品會是軟體，要協助筆記型電腦借用其他設備的運算能力。路透
英特爾進軍元宇宙的首款產品會是軟體，要協助筆記型電腦借用其他設備的運算能力。路透

英特爾（Intel）高層首次公開評論該公司進軍元宇宙的戰略表示，正開發軟體，以協助筆記型電腦借用其他設備的運算能力，包括競爭對手出廠的晶片

元宇宙通常是指，透過網際網路和虛擬實境耳機等各種設備，進入虛擬世界，需要強大的運算能力。輝達（Nvidia）和高通（Qualcomm）——前者提供用於建構虛擬世界的晶片和軟體，後者生產虛擬實境耳機用的晶片——在內的公司因元宇宙被追捧而受益，最近幾個月股價大漲。

英特爾加速運算系統和繪圖部門負責人Raja Koduri周一參加討論元宇宙技術的即時會議（RealTime Conference）後透露，英特爾推出的第一個產品會是一款軟體，協助設備利用閒置而未用上的運算能力。

例如，一名遊戲玩家在筆記型電腦上玩會讓系統晶片很吃力的繪圖密集遊戲，如果別的房間有沒人在用的遊戲PC，英特爾軟體將能偵測那台PC上閒置的運算能力，透過家庭網路借來用，讓筆記型電腦上的遊戲運行得更加順暢。

Koduri表示，這個軟體在設計時，就考慮到要把大家的硬體、包括競爭對手的晶片全納入協力範圍，只要符合產業規格就行。他說，英特爾的主要目的是解決用戶面臨的技術挑戰，不僅僅是為公司本身帶來大筆收入。這款晶片將涉及大量的開源工作，也就是有一部分會共享。

晶片 元宇宙 股價

上一則

專家：Fed誤評通膨 最好知錯能改

延伸閱讀

英特爾擬赴大馬設先進封裝廠

英特爾擬赴大馬設先進封裝廠
英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層
英特爾新技術升級晶片效能

英特爾新技術升級晶片效能
才批台灣不穩定 英特爾要與台積電合作

才批台灣不穩定 英特爾要與台積電合作

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46
美國財政部長葉倫。 美聯社

葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司

2021-12-10 16:08

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定

WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定