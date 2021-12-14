專家：Fed誤評通膨 最好知錯能改

Fed主席鮑爾對通膨轉趨鷹派。（路透）

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示，將通膨稱為「過渡性」對聯準會(Fed)來說是個史上最糟的決定。

這位前Pimco CEO兼現任皇后學院院長12日指出，「將通膨描述為過渡性可能是Fed史上最糟糕的通膨說法，很可能導致政策失誤。」

他說，「因此，Fed必須從本周起迅速重新控制通膨，並重新建立自身的信任度。」「否則，它將帶動通膨預期自行上升。」

勞工部 發布報告，11月消費者物價指數(CPI)同比上漲6.8%，雖僅略高於華爾街預期，但卻是自1982年以來最大的年增率；即使剔除食品和能源價格的核心CPI也上漲4.9%，為約30年來最大漲幅。

Fed官員長期以來一直表示，預計通膨飆升將是「過渡性的」，因為它是由主要與疫情相關的供應鏈和需求因素驅動。然而，Fed主席鮑爾最近表示，該是取消這個說法的時候了，因為它反而讓公眾引起混淆。

埃里安表示，Fed認清物價壓力不會消失，對做出正確政策決定至關重要，「如果現在改弦易張，誠實面對自己的錯誤並立即採取措施，Fed還是可以重新控制通膨。」

設定利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)本周開會，預計它將開始加速縮減其超級寬鬆貨幣政策。一個重要的步驟是可能決定加快削減每月債券 購買的幅度。

然而，市場預計升息 還要再等上幾個月時間，至少在債券購買計於3月完全停止之前不會實施。

埃里安13日鼓勵Fed加快縮減債券購買規模，市場預計債券購買規模將從目前每月150億元的幅度增加一倍。

他說，「如果我是他們，我會做3件他們不會做的事情。」「首先，我會對何以錯誤地預測通膨並試圖重新詮釋通膨非常開放和誠實。其次，我會採取比加速縮減購債更強勢的手段。第三，我會敞開心扉接受升息速度可能比市場更快的可能性。但他們都不會這樣做。」

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市場預計2022年5月首次升息25個基點的可能性約為58%，然後在年底前最多升息2次。