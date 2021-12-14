市值逼近3兆元 專家：蘋果還能再漲

蘋果 股價距離另一個重要里程碑只有一步之遙，只要漲至182.86元，市值就可達到3兆元，成為史坦普500指數成份股中歷來最大市值個股。

BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，蘋果股價可能因為漲太久而有些師老兵疲，但它尚未見頂。

他說，「該股目前雖正處於巨大的逼空(gamma squeeze)中，但我仍然認為它可能會成為明年最受矚目的股票 ，原因很簡單：它是大型股FANG中唯一能生產Apple Car和擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)產品兩種全新產品的公司，預估這些產品望在明年問世。」

施洛斯伯格說，「這正是我認為投資 人該押注的，因為這將是它的下一步行動，蘋果在數位領域向來擁有創造革命性產品的歷史。」「如果它在這個領域取得成功，就可能引發下一波消費性科技浪潮。所以我認為，就高回報投資來看，現在必須押注蘋果。」

他表示，將蘋果作為投機性賭注，正可與具有「強勁穩定的訂閱收入業務」的微軟配對成最佳資組合，「對我來說，最完美的結合就是投資蘋果的股價，佳收微軟的年度股利。」

微軟是華爾街第二大個股，僅次於蘋果，也是少數市值超過1兆元的股票之一。

Laffer Tengler Investments CEO兼投資長騰格勒(Nancy Tengler)在選擇最看好的兆元股票時，她選擇亞馬遜，「這家公司過去18個月一直橫盤整理，因2020年電商業務面臨艱難競爭。」「但它也吃下不少大餅，並做出非常明智的決定，即不通過提高售價來建立品牌和客戶忠誠度。」

亞馬遜已較7月創下的歷史新高回落9%。自去年夏天以來，該股票的價格大多在3000元至3600元之間浮沉。

騰格勒說，「它擁有很大的定價權，因為Prime會員每年增加購物量，並大量使用Prime服務，因此該公司有能力提高價格。另外，再加上廣告和AWS等獲利率達30%的業務。因此，該公司2022年可望表現出色。」