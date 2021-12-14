omicron影響+Fed態度保守 道指下跌320點

史坦普500指數 回落，因為投資人對omicron變種病毒 對經濟的影響以及聯準會(Fed)開會結果態度保守。

史指下跌43.05點或0.91%至4668.97點，較盤中紀錄高點低1.6%。道瓊工業平均指數下跌320.04點或0.89%至3萬5650.95點，主受波音下跌3.74%的拖累。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌217.32點或1.39%至1萬5413.28點。

航空公司和郵輪公司等重新開放是最大輸家。美國航空下跌4.94%，達美航空下跌3.42%，聯合航空下跌5.24%。嘉年華下跌4.88%。

在上漲個股中，在白宮高級傳染病專家佛奇博士(Dr. Anthony Fauci)宣稱新冠加強針是「最佳護理」後，Moderna上漲5.81%。

Sheba醫學中心和衛生部中央病毒學實驗室的以色列研究人員11日得出結論，輝瑞 -BioNTech的新冠疫苗第三劑療程對新的omicron變種病毒有效。輝瑞上漲4.57%。

即使如此，新的變種病毒還是促使一些政府官員恢復健康限令減緩傳播。截至12日，美國與新冠病毒相關的死亡人數接近80萬人。英國首相強生(Boris Johnson)13日證實，該國至少有一名感染omicron變種病毒的患者死亡。

Fed本周將召開為期2天的政策會議，預計將討論加快結束債券購買計畫。