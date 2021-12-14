擁有定價權 可以應對通膨

美股交易員認為，投資 人不必深入探究美股中有哪支個股擁有定價權。

11月消費者物價指數(CPI)出現近40年來最大的同比漲幅，人們開始尋找能夠承受通膨不斷上升的股票。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)看好其中一支市場熱門股票，「我認為蘋果 看來仍然非常有吸引力。」並補充說他在最近升級他使用的iPhone時注意到蘋果「令人難以置信的定價能力」。

他說，「自2007年蘋果推出第一款iPhone至少，其定價已經上漲超過80%。」

而在那段時間裡，蘋果股價已經上漲4050%以上。13日下跌2.07%至175.74元。

強生表示，「我會在它回跌至157元時買進。」「它現在有點苦撐不下，但一旦它回跌至9月的高點後，我就會買進蘋果。」

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)則表示，不同的產業領導者似乎也對其成本限制擁有特殊的權力。

他說，「星巴克 不是傳統的投資主流，但它擁有巨大的定價權。」「它肯定能夠將這些投入成本轉嫁給消費者。」

塔特羅表示，雖然有些人對該公司的高債務水平感到擔憂，但它事實上坐擁60億元現金。

他說：「星巴克是在應對這些通膨利空時最適合操作的標的。」