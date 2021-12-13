年輕富豪理財 流行自己操盤

美國富裕的千禧世代偏好透過數位投資平台自行操盤，不靠傳統理財顧問進行投資。（Getty Images）

愈來愈多美國年輕富豪選擇不假手傳統的理財顧問進行投資 ，而是透過便宜好用的數位投資平台自行操盤，還能滿足想買賣加密貨幣 等資產的需求，畢竟主流的投顧業者往往沒提供這類服務。為攻占年輕族群，傳統財富管理業者開始設法提供更多另類投資機會。

華爾街日報報導，26歲的馬爾托奇（Michael Martocci）是新創公司創辦人，一概拒絕來自高盛集團等金融業者理財顧問發出的高爾夫球和其他高檔活動邀請，更不打算為理財建議服務付費，因為他自己管理數十萬美元，九成資金投入加密貨幣，靠手機上的網路交易平台羅賓漢（Robinhood）買賣股票 。

馬爾托奇說：「自己管理50萬美元、100萬美元是很容易的。」他說，他每周花不到一個小時來管理自己的投資。

研究機構Aite-Novarica分析聯準會（Fed）的資料發現，淨值50萬美元以上、主要操盤人年紀低於45歲的美國家庭，在2019年的投資風格偏向堅持或大多自行操盤的比率為70%左右，高於2010年的57%。

這些家庭中，有近半在2019年選擇的投資策略是承擔高於平均的風險來換取高於平均的報酬率，比率高於2010年的35%。

摩根史坦利（大摩）、美銀旗下財管部門Merrill等頂尖的財富管理事業，主要還是透過年紀稍長的富有客戶來賺錢，但隨著新興數位投資平台崛起，競爭開始加劇，這些老字號的公司明白他們必須吸引年輕一輩的客戶。

投顧業者宣稱，他們做的不只是把客戶的資金投入股市和債市，還可以幫助客戶詳細安排財務目標、避免做出草率決定，並為沒時間的專業人士進行投資組合再平衡和稅務規劃。

Merrill表示，該部門已促進人力多元化並改善科技，今年45歲以下的新客戶占比已從五年前的10%成長至20%。大摩近年來耗資數十億美元收購網路券商E*Trade、員工股票管理業者Solium，盼藉此吸引較年輕的客群。

這些財管公司還向客戶提供一些另類投資機會，例如私募股權基金。但其中不少公司限制、或禁止投資加密資產，且提供未上市公司股票的投資管道不多。