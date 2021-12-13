缺錢應急 1/5人動用退休金

2020 年3 月以來，全美擁有退休帳戶的人當中，提前動用帳戶的比例高達五分之一。(Getty Images)

個人理財網站Bankrate最新調查顯示，新冠疫情 將就業市場許多人推向邊緣，失去收入的人不得不硬著頭皮採取苛刻措施維持生計，其中之一是提早動用退休帳戶。

根據調查，2020年3月以來，全美擁有退休帳戶的人當中，提前動用帳戶的比例高達五分之一，此外，51%受訪者表示，一生中至少動用過一次。

Bankrate首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)說，這些數據敲響警鐘，顯示許多家庭目前的處境逼近邊緣，不得不提早動用退休帳戶支付計畫外的開支。

正因為如此，疫情突顯出擁有足以支應3到6個月生活費用的應急金何其重要。伊利諾州芝加哥理財業者Emerge Wealth Strategies註冊理財規畫師齊戈(Tess Zigo)說，40歲以下的人更應該注意。

齊戈的許多千禧世代客戶如今終於了解應急金究竟是怎麼一回事，因為經歷疫情衝擊而明白為什麼需要應急金。

但是，齊戈說，急需用錢時才知道該為因應危機儲備現金，幫不了忙，眼前有若干固定開支、又失去工作，只能坐困愁城；因此，過去一年半，許多人身處困境只好不管三七二十一動用退休帳戶填補資金缺口。

麥克布萊德說，調查結果除顯示全美有許多人處境瀕臨邊緣，也發出另一警訊，也就是動用退休金 的人恐怕沒有為老年做好財務準備；存退休就像單行道，如今提早領出來使用，通常日後不太可能補回去。

現在從退休帳戶提領資金將減少本金，衍生出來的複利隨之減少。除了獲利被蠶食，另有其他隱憂。

假如59歲半之前從傳統IRA或401(k)帳戶提款，將被課10%罰款，而且必須為這筆錢繳納所得稅，相對的，從羅斯IRA(Roth IRA)提早提款不那麼令人頭痛，如果提領本金，將無需納稅或罰款，因為這些錢存入時已繳稅。

麥克布萊德又說，無論如何，提早動用都不是好選擇，這是挖東牆補西牆。

動用退休帳戶支付開支向來不理想，但危機隨時都可能發生，如果沒有應急基鎮金，不得不做出艱難抉擇。

Banrkate年度緊急儲蓄 調查顯示，假設失去收入，截至7月，全美僅不到50%的人有足夠儲蓄維持三個月，手無分文的人占了25%。

千禧世代應急金有限或掛零的比例更高，57%幾乎或完全沒有應急儲蓄；齊戈說，疫情印證應急金的重要性，也突顯羅斯IRA是很好的投資帳戶，對年輕投資者而言更是如此，可隨時提款，只要年滿59歲半並且持有帳戶至少五年，就可免稅免罰金提款。

緊要關頭當前時，最初投入羅斯IRA帳戶的本金可毫不費力提出使用；不過，羅斯IRA不該是應急金唯一來源，該帳戶會受市場行情而波動。

齊戈說鼓勵年輕人擁有羅斯IRA帳戶，那是另一種緊急儲蓄，可隨時動用、免稅免罰金，是補充應急金的好工具；如果條件符合，可考慮在畢業時開立一個帳戶。

俄克拉荷馬州諾曼市認證財務規畫師暨財務管理業者DM Wealth Management創辦人多維亞克(Peggy Doviak)說，備有應急金、永不動用退休帳戶是上上策，不過，說起來容易做起來難，很多人總覺得要存足以支應六個月生活費的資金難如登天，壓根做不到，既然做不到又何必開始？

為了跨越這道心理障礙，多維亞克建議先跨出一小步。與其擔心每月無法存夠300美元，不如將目標降低到更務實的數字，例如25或50美元。換句話說，可以先打造相當於兩周生活費的應急金，不急著一口氣以存夠六個月生活費為目標。

多維亞克說，從小額存款開始比較容易養成習慣、並持之以恆。一旦存了兩周應急金，接著再多存兩個星期，每次達標可小小慶祝鼓勵。以三杯咖啡的價格推估，每月少喝三杯咖啡就可存25美元，看似微不足道的金額累積起來很快，哪一天萬一需要換輪胎或者短期資金需求，就不必發愁了。