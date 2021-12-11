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史坦普創新高 美股不怕通膨只怕Fed下周暗示加速升息

編譯劉忠勇／綜合外電
美國通膨逼近40年來最高並未出乎所料，反倒讓市場鬆一口氣。路透
美國通膨逼近40年來最高並未出乎所料，反倒讓市場鬆一口氣。路透

美國股市三大指數周五全面收高，且史坦普500指數突破三周前創下的歷史新高。美國通膨逼近40年來最高並未出乎所料，反倒讓市場鬆一口氣。市場也預料，聯準會（Fed）下周開會會加快結束購債的步調，除非聯準會暗示會加速升息，否則也會淡定以對。

史坦普500指數周五漲近1%，收在4712.02點，一周下來上漲3.8%，是2月5日來最大單周漲幅，那斯達克綜合指數和道瓊工業指數各漲0.7%和0.6%，周漲3.6%和4%。

費城半導體指數周五漲0.9%，一周漲2.9%；台積電ADR周五跌0.3%。

美國11月消費者物價年增率為6.8%，是39年來最高水準，但符合分析師所料。不過，有人原本擔心會突破7%甚至更高，因此反倒鬆一口氣。

Brooks Macdonald 投資長帕克（Edward Park）說：「市場目前有一點鬆口氣的感覺，這數字吻合市場所料，且 有人預料，通膨年增率已到頂了。」

Defiance ETF共同創辦人兼投資長雅布倫斯基（Sylvia Jablonski）認為，美股周五上漲，除通膨符合預期外，周四回檔也刺激逢低進場的買氣。

同時，美國10年期公債殖利率不增反降0.01個百分點至1.49%。Aviva Investors 基金經理人帕依亞（Guillaume Paillat）說：「債市告訴我們，通膨不會失控太久。」

投資人普遍預期，聯準會下周預料會決定加速結束購債計畫，並暗示明年會開始升息。 因此，策略師預料市場不會對此有太大反應，除非聯準會傳達的訊息出現什麼意外，或預測日後升息會比原先更急進。

Gateway Investment Advisers 首席投資策略師伊列克（David Jilek）表示，從周五市場的表現可以看見，「對於聯準會加速減碼和其他形式政策的正常化，市場如今已坦然接受。」

不過，投資人提醒，應留意聯準會對通膨的最新看法，這攸關聯準會是否會加速升息。聯準會主席鮑爾已表示，不宜再用「暫時性」來形容通膨的狀況。

Cresset 資本管理公司投資長艾伯林（Jack Ablin）說：「利率一直是、也仍將是左右股市的最大變數。」

聯準會 投資 指數

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