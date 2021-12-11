Fed將加速縮減購債、提前升息

高通膨促使Fed加速縮減購債並提前升息。（歐新社）

聯準會(Fed)下周可望決定加速結束其債券購買計畫，並暗示2022年就開始升息 。

在Fed 14日和15日的會議召開前，投資 人已經普遍有此預期。策略師預計市場不會有太大反應，除非Fed會後公布的資訊出現意外或對升息有更激進的說法。

過去一周，在omicron變種病毒明顯不太可能導致經濟停擺後，美股恢復反彈至高位。輝瑞和BioNTech研究發現接種第三劑疫苗可提供針對該變種病毒的高水平保護，也給投資人一些鼓勵。

投資人幾乎擺脫了11月通膨數據，當月消費者物價指數(CPI)上漲0.8%，年增6.8%，為1982年來最高水平。不包括食品和能源價格的核心CPI上漲0.5%，年增4.9%，則是1991年來最大增幅。

DWS Group美洲投資長比安科(David Bianco)表示：「債市對Fed面對通膨的方式感到欣慰。」「把它納入計算，以1960年代為例，平均升息周期是400個基點。」一個基點等於0.01個百分點，這代表將升息4百分點。

他說，「若經歷過1970年代和1980年代初期的大通膨時期，從1982年起算，平均升息周期在250到300個基點間。最後一個周期達到225個基點。」

比安科預計明年將升息2次，第一次在6月。2023年Fed可能會再升息4次，但他預計聯邦基金利率 不會調升太多。聯邦基金利率是大型銀行隔夜相互借貸的利率。

Fed在11月會議中宣布將以每月150億元的速度縮減每月1200億元的購債規模。策略師表示，如果它加快進程，可能會在3月完成。

在最新預測中，Fed點陣圖顯示，半數Fed官員預計明年會加息1、2次，但沒有最終共識。第1次升息原估在2023年。但更新後的預測可能會改變，明年可能會升息2次。