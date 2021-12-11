高通膨 衝擊家庭住房、交通和食品等3大支出項目

11月通貨膨脹以近40年來最快速度上揚，而不斷上漲的支出正在衝擊家庭預算 的最大項目。

勞工部 表示，11月物價較上年同月上漲6.8%，為1982年以來的最大。去年若為單一商品支付100元，如今將支付106.80元。

美國的通膨數據涵蓋各種物品的價格，如酒類、水果、機票、木柴、醫院服務和樂器。

在疫情初期，較高的通膨集中在特定領域，例如二手車和卡車，許多家庭還能避開這種成本負擔，因並非所有家庭都需要汽車。但現在，成本上升似乎影響更普遍，更難避開。

Bankrate首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride)指出，「以核心家庭開支來說，今年初還未受影響。」「但不可能出現物價下跌的抵消效應。各項商品價格都在上漲。」

根據消費者支出調查，住房、交通和食品通常是美國普通家庭每年的三大支出類別。

2020年如租金 和水電費的住房成本約占一般預算的35%。購車和汽油的交通費用占16%；購買雜貨和外食的食品費用則占12%。

這三大項目的許多成本細項成本正以多年來最快的速度增加。

例如，「家庭食品」指數中的雜貨過去一年上漲6.4%，是2008年12月來最大年增幅。肉類、家禽、魚、雞蛋和牛肉等一些項目的成長率達到2位數。

汽油價格也上漲58.1%，為1980年4月以來最大增幅。家庭能源成本上漲12.2%；機動車輛保險上漲5.7%。

當然，像是食品和能源的價格通常是不穩定的；容易會受到價格大幅波動影響。且並非所有消費者都會受到相同影響；例如，乘坐大眾運輸工具的人不必支付高昂的汽油費用。

雖然住房等類別的漲幅較為溫和，租金僅年增3%，但有些經濟學者擔心此類價格漲勢將更持久。